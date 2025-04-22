自由廣場》新港人的無奈與無辜：請還給媽祖神聖莊嚴的宮廟

◎ 許秀

我國宗教盛事「大甲媽到新港奉天宮進香」在萬眾期待下隆重登場，卅八年來，各地信徒抵達新港，都受到熱烈歡迎與招呼，沿途奉上免費點心瓜果、各式餐飲，儘管互不相識，但贈者熱情、受者感恩。數十年來，已成傳統，善良的新港人，上班的請假、種田的抽空、小吃店的打烊、學校也放假，大家宛如歡迎親人回娘家，熱情款待信徒。新港城，就是媽祖城。

媽祖信徒只要有一顆誠心，遵守基本禮儀，包你一路平安順遂。而手執香旗，就是淨心香，早已是信徒共識。若家中有喪忌未滿一年，不進大廟上香更是基本常識。一旦違反，甚至執意拿進香旗，入大廟進香參拜、過爐，不但違反傳統，更屬大不敬，甚至是侮辱。而這就是傅崐萁、違反禮俗的「負捆旗」想要的嗎？

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傅崐萁和徐榛蔚夫妻不但到大甲鎮瀾宮上香、站C位扶轎大甲媽、錯稱母娘，還一路進香走到大肚，被廣大網友批蹭熱度。他們的離譜行徑不足為奇，以他們而言，政治盤算凌駕宗教信仰也是意料中事。傅崐萁夫妻提前至新港奉天宮拜拜，並由董事長何達煌夫妻及許多董事陪同祭拜，網友不禁開嗆「請問新港奉天宮，一般人服喪期間不能去宮廟，為什麼傅崐萁他們卻可以」，砲轟傅崐萁夫妻搞特權。

媽祖無辜、信徒無奈，自稱從民國八十年代就參加進香的傅崐萁，難道都不懂禮俗？還是為了蹭媽祖熱度而不惜悖逆？若是前者，則被嗆的新港奉天宮董事會就得負起未盡告知之責，尤其是祭典組組長。此事是疏忽？還是奉天宮董事會設有特別條例，特准喪家入廟祭拜？寧讓神聖大廟遭褻瀆？或讓政治盤算凌駕一切？網友嗆爆新港奉天宮官網，是因媽祖信徒想在神聖莊嚴的廟宇殿堂祈福還願，更深信新港媽祖不應被政治綁架。

新港奉天宮董事會必須體察民意、深刻檢討，不要推給無心之過，執掌媽祖信仰中心的賢達，未能維護好媽祖神威尊嚴已屬不該，若只為討好特定宗教勢力而把信徒當傻瓜，更是辜負廣大新港鄉民。保住廟宇殿堂的莊嚴神聖，只是信徒的最基本期盼。奉天宮不是董事會的，而是全體媽祖信徒的，請務必牢記！

拜託政客們放手，莫讓廟宇淪為政治乩童的舞台，還給媽祖一個神聖莊嚴的宮廟，讓信徒保有一個純淨的信仰空間吧！

（作者是文教人士）

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