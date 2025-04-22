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自由廣場》新南向2.0／從南向國家暨印度 思考台灣關稅戰措施

2025/04/22 05:30

◎ 馬茹Maru、陳震睿

產業界代表及新南向團體代表踴躍出席上周的高雄產業座談會，在八八○億元支持方案中，多數關注持續強化金融支持方案相關部分，會後多個新南向團體建議，參考相關南向國家與川普政府之談判策略，及近期推出之金融支持方案。

泰國央行為因應國內企業負債比高、以及傳產紡織業受低價傾銷洗產地等負面影響，已於二月底三月初率先降息降準，以降低泰國中小企業之借款成本並減輕泰國企業及家庭負債支息；

印尼央行則與印尼政府聯合推出外銷貸款優惠、中小微企業貸款協助等金融支持措施，另印尼央行於即期市場、無本金交割遠期外匯及二級債券市場等三個市場，積極維持印尼盾匯率之競爭力與穩定性。

在這次關稅戰表現頗佳的印度莫迪政府，其作法是對外拓展自貿協定國家，如英國、澳洲、阿曼及中東與東非國家，另採購且專案計受合作美國國防產品，對內則提出印度農漁產品貿易融資利息及保費優惠，以及研發與資本支出抵稅財務支持方案等，印度央行則向銀行體系注資八千億盧比，並獎勵銀行向中小企業放款融通，使銀行體系放貸資金充裕及中小企業貸款利率下跌（重點為紡織、珠寶、貴金屬及機械設備產業）。印度駐各國使館及NGO團體（如印度人民黨海外之友會OFBJP）則扮演拓銷媒合角色，協助印度品牌於世界各國開拓多元市場。

我國行政院的八八○億元支持方案頗受業者好評，從工業產品銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、保稅區通關全免裝箱單、海關遠端稽核等措施，到農產品強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、利率加碼補貼等方案，皆切中此次關稅實施下受負面影響之產業。

台灣或可參考新南向民主國家關稅談判經驗，對外拓展自貿協定並加入大型自貿組織，協助台灣品牌於世界各國開拓多元市場，對內則維持台幣匯率之競爭力與穩定性。另強化銀行流動性並鼓勵向優質工農產品中小企業放款，在川普關稅大刀之下，大量中製產品可能來台或往南向國家傾銷、洗產地，造成南向國家傳產大量關廠或減產等極負面效應，此時可考慮採用泰國等央行降息降準做法，以全面減輕整體產業債務結構及支息負擔。

（作者是印度人民黨清奈黨部委員、該黨海外之友會台灣區會長，本文由北區服務處指導）

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