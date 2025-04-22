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自由廣場》陳前總統，你大錯特錯了！

2025/04/22 05:30

◎ 金人彥

陳前總統日前受凱達格蘭學校邀請進行演講時提及，不能因為意見不同就指稱對方是「××同路人」，這段談話得到藍白陣營支持者的高度共鳴，藍媒樂得借題發揮，用它抨擊賴總統與綠營支持者違背民主社會的多元包容原則。但筆者要說：陳前總統，你大錯特錯了！假設有人指在台灣政壇肆虐亂政的藍白陣營是「××同路人」，難道只是因與藍白陣營的意見不同嗎？

請教陳前總統：當張顯耀受「××」高層指示，打算幫柯文哲攻取總統大位，甚至居中串聯欲促成「郭柯配」，則張顯耀、柯文哲與郭台銘這些人是不是「××同路人」？當「××」圍台軍演已常態化，且加緊縮小包圍圈之際，藍白卻挾立院過半優勢，凍刪潛艦國造預算及整體國防預算，則藍白兩黨是不是「××同路人」？

當中配在台鼓吹武統、歌頌武統，並教育台灣人子女自居是「××國」人，號召台灣當歸（祖國），且自稱是「小當歸」，則這些中配是不是「××同路人」？當政府欲收回這類中配的居留權，將之遣送回「××國」時，陪伴她們身旁如喪考妣，非得保障她們居留權的藍白兩黨，是不是「××同路人」？

當藍白兩黨欲將總統的國安職權轉移至立法院，讓總統面對「××」統戰與侵台等手段時無從選擇應處方針，則藍白兩黨是不是「××同路人」？當藍白打算把中配取得台灣國籍的年限從六年縮短至四年；想提案讓中國醫師進入台灣執業；想提案讓離島成為自由貿易示範區，以便「××國」商品經由台灣洗產地，則藍白是不是「××同路人」？

類似諸如類，若有心舉證，必舉之不盡，源源不絕。倘若陳前總統肯認真審視被稱作「××同路人」的政黨、群體或個人的所作所為，應該就能很輕易知悉，他們之所以被稱為「××同路人」，絕非只因意見不同，而是他們的行動與言論都符合以下情形：

一、「××」的目標，他們幫忙實現。二、「××」的敵人，他們負責抨擊鬥爭扯後腿。三、他們力爭「××國」人的利益，永遠比照顧台灣人的利益更迫切。四、「××」在國際上以誰為敵，他們就處心積慮引導台灣人去懷疑誰仇恨誰，譬如藉各種議題在台灣社會間歇性發作的「疑美論」即是。五、凡有利於「××」侵略台灣的，他們都積極支持。六、凡有助於抵抗「××」侵略台灣的，他們都死命反對。

請問陳前總統，這樣的人，能不能說他們是「××同路人」？而他們被認為是「××同路人」和意見不同，又有什麼關係？

（作者是助理教授）

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