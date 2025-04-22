自由廣場》挺教育部長勇於任事 積極識讀中國威脅

◎ 林逸民

川普祭出「對等關稅」後全球暫緩九十天，唯獨中國被升稅，其大包圍中國的目標昭然若揭，中國趕緊找生路，習近平急忙訪問越南、柬埔寨、馬來西亞，不料習前腳剛走，越南就對內下令「全面嚴查洗產地」，對外則由總理宣稱與美國有「獨特緊密聯繫」；柬埔寨馬上讓日本軍艦停泊在中國出資協助興建的雲壤海軍基地；馬來西亞航空則趁中國抵制波音，想趁機插隊更快買到波音飛機。

習近平可說遭「三振出局」，灰頭土臉，更顯示全球沒有任何國家站在中國的一方，即使是中國長期的傳統盟友柬埔寨也已經倒戈，如此明顯的世界局勢，台灣該站在哪一方，已經極度明確。

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國際推測中國在窮途末路下，可能做困獸之鬥，但習近平正在針對與攻台相關的軍種與軍區進行大清洗，軍方攻台能力必然受損，值此之際，中國勢必加強對台灣民眾做滲透、認知作戰，利用部分台灣人因過去黨國教育的歷史因素有認同上的困惑，來達成擾亂台灣的效果，以求不戰而勝。

在此情況下，賴總統提出十七項因應中共滲透策略，教育部立即配合，宣布編撰國家教材，識讀中國威脅。過去台灣政府官僚體系以反應遲緩著稱，針對國家面臨的許多嚴重挑戰，往往研究報告出爐都要經年累月，政策制定更是一再拖延或改了又改，更不用說落實到實際執行。如今面臨國家安全急迫的威脅，教育部勇於任事，總統有令，就立即推動，是難得政府機關展現高效能、劍及履及的表現，全民應該予以嘉勉與鼓勵。

但是國內果然又有認同不清的人叫囂反對，還聲稱「違憲」，事實上，台灣只是借用中華民國的空殼，這個空殼遲早要脫掉，但是脫掉之前，也根本沒有違憲問題，因為《中華民國憲法》總綱第四條的條文是：「中華民國領土依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。」只說「固有之疆域」，根本沒規定何謂固有疆域。

關於中華民國，當前全民最大共識是「中華民國台灣」，也就是這個固有疆域，就是蔣介石軍事集團逃亡在台灣重新組建了全新政府統治組織，以至於李登輝先生「寧靜革命」以來，一直固有的統治領土，也就是台澎金馬，為了保衛這裡的人民，要全力對抗最大威脅中國，何違憲之有？

支持教育部堅持做正確的事，速速進行。中國在國際已是過街老鼠，人人喊打，台灣絕不能和中國綁在一起滅亡，唯台灣猶有部份人的認同混亂，此時最急迫要務就是要識讀中國威脅，加入國際的抗中行列，台灣才有繁榮。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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