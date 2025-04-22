晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》台灣將挺立於內外挑戰

2025/04/22 05:30

從週六凱道「拒絕統戰、守護台灣」大會師看，「大罷免」的達標，需台灣派與中華民國派同心協力，現今的民意走向，正是如此。（資料照）從週六凱道「拒絕統戰、守護台灣」大會師看，「大罷免」的達標，需台灣派與中華民國派同心協力，現今的民意走向，正是如此。（資料照）

川普開啟「對等關稅」政策以來，宣稱「奉陪到底」的中國反應最為突出。據報導，川普堅持與習近平一對一談判，而中國提出三條件，包括尊重中國對台灣的立場，以致雙方至今無以對談。同時，北京動作頻頻，習近平出訪東南亞三國，企圖拉攏各國對抗美國，但有如《紐約時報》所報導，中國的「魅力攻勢」恐「魅力不足」，因為對很多國家來說，向中國傾斜並非明智選擇。國際輿論同樣關切，身陷困境的習近平是否鋌而走險，在台海及印太地區製造事端。

「對等關稅」引發的議題和揣測甚多，但川普不喜歡美國被佔便宜，應可論定。事實上，他就職演說即開宗明義，「我們不會再讓自己被人佔便宜了…我們要做的，不是對我們的公民課稅讓其他國家致富，而是對外國徵收關稅和稅收讓公民致富」。川普這一立場的歷史背景，是直到十九世紀後半葉，關稅仍佔美國財政收入的四至六成，一九一三年《憲法第十六修正案》後，聯邦所得稅才成為主要財源。如今，美國債務總額達三十六兆美元，僅利息支出就超過國防經費，川普從關稅下手，關鍵在此；中國是美國最大貿易出超國，川普因而下重手，不僅課以最高關稅，還逼東南亞國家「去中國化」，截斷其洗產地後門。

佔美國最大便宜之外，中國也是印太地區的最大麻煩製造者。它把南海當內海而軍事化、海空入侵演練、剪斷海底電纜、間諜和同路人滲透顛覆…，作惡多端，不僅考驗川普印太戰略，也嚴重威脅台灣等印太諸國。美國參議院跨黨派參議員上週來訪，強調對台灣的防衛支持不打折扣。國防部前官員薛瑞福（Randall Schriver）週末向海內外台灣國是會議強調，台灣應持續投資自我防衛能力、強化韌性，與盟友共同承擔確保印太自由與開放。前太平洋司令哈里斯（Harry Harris）上週也主張，美國應放棄對台灣的「戰略模糊」，改為明確表態：一旦中國動武，美國是否防衛台灣。他認為，戰略清晰不模糊，可讓台灣決定「要武裝自衛，還是選擇屈服」。中國也須自掂斤兩，一旦侵略台灣，解放軍將損失數十萬人。

這都反映了國際友人普遍關切台灣，除了因應「對等關稅」挑戰，台灣其實已飽受威脅，不僅外有中國脅迫，內有對國家人民忠誠漸失的在野黨。更糟的，中國樂於利用這一形勢，大玩兩手策略，既以演習為名，操練入侵準備，也加緊從內部滲透分化顛覆，以期不戰而併吞台灣。

對中國來說，軍事行動代價甚大，主要是障礙甚多。習近平頻頻以貪腐為由整肅，不少軍頭中箭落馬，貪腐、軍心不穩、欠缺實戰經驗的解放軍與美軍抗衡的能力有疑。同時，一百五十公里寬的台海、海象多變、港口及登陸地點有限，都使登陸作戰困難重重。中國可能改以突襲或封鎖侵襲，但只要台灣繼續強化自身的堅韌防衛力量，加上盟邦經濟及軍事支援，解放軍未必得逞。

「武統」既顧忌美國等周邊國家反應，代價也太高，中國至今採取「從內部突破瓦解」手法，剛好台灣有因政黨鬥爭而錯亂敵我關係的在野黨，就給了中國假借統戰而分化滲透顛覆的空間。有如一年多以來國人所見，在藍營立委集體上北京與中國統戰首腦王滬寧會面後，經由立法院亂政或「國會奪權」的戲碼不斷演出，凍刪國防、民生、政務預算的醜戲接連使出，癱瘓仲裁違憲爭議的憲法法庭惡招出手，還要放寬入籍規定、阻撓國安立法等對中國門戶洞開…。同時，親中和姑息主義者趁機鼓吹「疑美」、「反戰」論調，且為中國「武統」張目。自認有可能從內部瓦解台灣，中國強化部署間諜、散布假訊息、心理戰、灰色地帶作戰等伎倆。這就凸顯了台灣不僅有急迫的外患，內部其實也存有極大隱憂。

眼見國家面臨偌大危機，民間社會心所謂危，主動發起進行「大罷免」，以「罷免親共立委」、「反對共產黨滲透」、「恢復正常國會」為宗旨，義正辭嚴，理直氣壯，旋即風起雲湧，執政的民進黨隨後跟進助陣。從週六凱道「拒絕統戰、守護台灣」大會師看，「大罷免」的達標，需台灣派與中華民國派同心協力，現今的民意走向，正是如此。

前總統陳水扁回顧曾面臨朝小野大局面，強調以尊重包容，放低姿態，朝野領袖高峰會因應。不過，前總統當年所面對的中國滲透分化未如此嚴重，在野政客敵我認知也未錯亂如今日，國會且有「公道伯」議長當家，在野黨和時空環境都迥異今日，因應朝小野大之計不能亂套用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書