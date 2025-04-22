社論》台灣將挺立於內外挑戰

從週六凱道「拒絕統戰、守護台灣」大會師看，「大罷免」的達標，需台灣派與中華民國派同心協力，現今的民意走向，正是如此。（資料照）

川普開啟「對等關稅」政策以來，宣稱「奉陪到底」的中國反應最為突出。據報導，川普堅持與習近平一對一談判，而中國提出三條件，包括尊重中國對台灣的立場，以致雙方至今無以對談。同時，北京動作頻頻，習近平出訪東南亞三國，企圖拉攏各國對抗美國，但有如《紐約時報》所報導，中國的「魅力攻勢」恐「魅力不足」，因為對很多國家來說，向中國傾斜並非明智選擇。國際輿論同樣關切，身陷困境的習近平是否鋌而走險，在台海及印太地區製造事端。

「對等關稅」引發的議題和揣測甚多，但川普不喜歡美國被佔便宜，應可論定。事實上，他就職演說即開宗明義，「我們不會再讓自己被人佔便宜了…我們要做的，不是對我們的公民課稅讓其他國家致富，而是對外國徵收關稅和稅收讓公民致富」。川普這一立場的歷史背景，是直到十九世紀後半葉，關稅仍佔美國財政收入的四至六成，一九一三年《憲法第十六修正案》後，聯邦所得稅才成為主要財源。如今，美國債務總額達三十六兆美元，僅利息支出就超過國防經費，川普從關稅下手，關鍵在此；中國是美國最大貿易出超國，川普因而下重手，不僅課以最高關稅，還逼東南亞國家「去中國化」，截斷其洗產地後門。

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佔美國最大便宜之外，中國也是印太地區的最大麻煩製造者。它把南海當內海而軍事化、海空入侵演練、剪斷海底電纜、間諜和同路人滲透顛覆…，作惡多端，不僅考驗川普印太戰略，也嚴重威脅台灣等印太諸國。美國參議院跨黨派參議員上週來訪，強調對台灣的防衛支持不打折扣。國防部前官員薛瑞福（Randall Schriver）週末向海內外台灣國是會議強調，台灣應持續投資自我防衛能力、強化韌性，與盟友共同承擔確保印太自由與開放。前太平洋司令哈里斯（Harry Harris）上週也主張，美國應放棄對台灣的「戰略模糊」，改為明確表態：一旦中國動武，美國是否防衛台灣。他認為，戰略清晰不模糊，可讓台灣決定「要武裝自衛，還是選擇屈服」。中國也須自掂斤兩，一旦侵略台灣，解放軍將損失數十萬人。

這都反映了國際友人普遍關切台灣，除了因應「對等關稅」挑戰，台灣其實已飽受威脅，不僅外有中國脅迫，內有對國家人民忠誠漸失的在野黨。更糟的，中國樂於利用這一形勢，大玩兩手策略，既以演習為名，操練入侵準備，也加緊從內部滲透分化顛覆，以期不戰而併吞台灣。

對中國來說，軍事行動代價甚大，主要是障礙甚多。習近平頻頻以貪腐為由整肅，不少軍頭中箭落馬，貪腐、軍心不穩、欠缺實戰經驗的解放軍與美軍抗衡的能力有疑。同時，一百五十公里寬的台海、海象多變、港口及登陸地點有限，都使登陸作戰困難重重。中國可能改以突襲或封鎖侵襲，但只要台灣繼續強化自身的堅韌防衛力量，加上盟邦經濟及軍事支援，解放軍未必得逞。

「武統」既顧忌美國等周邊國家反應，代價也太高，中國至今採取「從內部突破瓦解」手法，剛好台灣有因政黨鬥爭而錯亂敵我關係的在野黨，就給了中國假借統戰而分化滲透顛覆的空間。有如一年多以來國人所見，在藍營立委集體上北京與中國統戰首腦王滬寧會面後，經由立法院亂政或「國會奪權」的戲碼不斷演出，凍刪國防、民生、政務預算的醜戲接連使出，癱瘓仲裁違憲爭議的憲法法庭惡招出手，還要放寬入籍規定、阻撓國安立法等對中國門戶洞開…。同時，親中和姑息主義者趁機鼓吹「疑美」、「反戰」論調，且為中國「武統」張目。自認有可能從內部瓦解台灣，中國強化部署間諜、散布假訊息、心理戰、灰色地帶作戰等伎倆。這就凸顯了台灣不僅有急迫的外患，內部其實也存有極大隱憂。

眼見國家面臨偌大危機，民間社會心所謂危，主動發起進行「大罷免」，以「罷免親共立委」、「反對共產黨滲透」、「恢復正常國會」為宗旨，義正辭嚴，理直氣壯，旋即風起雲湧，執政的民進黨隨後跟進助陣。從週六凱道「拒絕統戰、守護台灣」大會師看，「大罷免」的達標，需台灣派與中華民國派同心協力，現今的民意走向，正是如此。

前總統陳水扁回顧曾面臨朝小野大局面，強調以尊重包容，放低姿態，朝野領袖高峰會因應。不過，前總統當年所面對的中國滲透分化未如此嚴重，在野政客敵我認知也未錯亂如今日，國會且有「公道伯」議長當家，在野黨和時空環境都迥異今日，因應朝小野大之計不能亂套用。

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