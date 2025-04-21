自由廣場》川普關稅風暴 台灣經濟改革契機

◎ 魏世昌

美國總統川普對多國貨物徵收對等關稅，這場外部衝擊反倒為我們帶來省思契機，促使檢視既有的經濟體制與政策走向。

台灣長期仰賴壓低匯率以強化出口競爭力，這雖帶動經濟成長，卻也導致資源偏重。財富集中於出口導向的產業，內需市場長期被壓抑，發展潛能未被充分釋放。而政府為扶持出口業，壓低水電價格，國營事業因而連年虧損，成本終究轉嫁給納稅人。如此發展模式，帶來經濟上的不均，也讓國家財政承擔沉重壓力。

請繼續往下閱讀...

川普關稅政策的外部挑戰也是一面鏡子，供我們審視經濟發展思維，從更高層次反思當前模式，檢討是否存在不必要的對外貿易依賴，盤點政策上可調整之處，並積極為未來鋪設更具彈性與韌性的改革路徑。

加速與美國進行貿易談判，爭取最大利益，避免在全球供應鏈重組中處於劣勢，這是短期因應之道。長遠來看，台灣更應強化中小企業的支援系統，保障受影響勞工的基本權益，讓產業與勞動力都能在轉型過程中穩健前行。隨著中國商品面臨高額關稅，未來可能轉向台灣或其他市場傾銷，政府須提高警覺，避免台灣淪為廉價商品的進口地，傷害本地產業。

過去半世紀的貿易規則與經濟邏輯，在川普關稅政策的衝擊下已逐漸鬆動，我們不能墨守成規，台灣必須順勢調整，將這場貿易戰視為推動改革契機，從政策到治理架構全面更新，打造一個更公平、更具永續性的經濟體系。這場風暴或許是我們擺脫過往侷限，走向成熟與進步的起點。

（作者是工程師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法