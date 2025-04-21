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自由廣場》豈止「意見」不同？ 國民黨根本是「行徑」如××同路人

2025/04/21 05:30

◎ 鄧鴻源

陳水扁卸任十七年首度於凱校公開演講，他說，不能因意見不同就說誰是「××同路人」。然而，中國國民黨並非只是「意見不同」，而是在行為上根本就「行徑（認）同（中）共」，看看中國國民黨的立委，一邊在台灣大肆凍刪預算、對政府官員惡言相向；一邊卻跑去中國拜會、對中共官員卑躬屈膝。若說他們不是中共同路人，又有誰能相信？這哪裡只是「意見不同」？

歐美日等國的國會議員也常意見相左，但人家的在野議員不會去敵對國家拜訪取暖，所以不會被說是敵國的同路人。反觀中國，天天派軍機船艦壓迫台灣、像流氓對台灣百般恐嚇，舉世有哪個國家像中國這樣野蠻？中國對台如此惡劣，國民黨立委卻跑去拜訪，行徑如此自我作踐，要讓國人認為沒有通敵，這也太難。

二戰時，德國威脅英國投降，邱吉爾始終拒絕，英國國會議員縱使不滿意邱吉爾的頑固，但也沒有人跑去拜訪德國取暖。反觀台灣，國民黨說ROC的領土管到全中國及外蒙，這不是神經病是什麼？而民進黨則堅定守護台澎金馬，不圖謀他國領土，這才是務實。

最好笑是蔣萬安，居然把民進黨與共產黨相提並論，說兩者都在消滅中華民國。其實民進黨政府早就聲明中華民國、中華民國台灣、台灣都是我們的國家，而共產黨則是根本不承認，蔣萬安的不當相提並論顯得悖逆事實。國民黨視中共為友，視民進黨如寇讎，若非是中共的同路人？豈會如此？

（作者是大學教授）

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