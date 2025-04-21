自由廣場》大罷免運動 堅守台灣主體性

◎ 王興煥

我們應堅持運動的主體與詮釋「從青鳥到大罷免，這是一場抵抗中國併吞的台灣獨立運動。」

這場台獨運動的表象充滿了多樣性，固然有最基本的台灣獨立、政治民主、國民黨不倒台灣不會好，也看到中華民國圖騰飛舞、捍衛中華民國呼聲高亢、正藍反共登上台獨舞台。

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對抗中國併吞是台灣生存的優先議程，而罷免國民黨立委則是挽救台灣國會淪為中國人民大會的必要手段。所以我們願意團結一切可以團結的力量，務必使大罷免大成功。

這不是被取代，而是並存：「抗中」與「反共」；「主張台灣獨立」與「保衛中華民國」；「台獨旗」與「中華民國國旗」；衝突的主張、矛盾的訴求、兩極的光譜，在建國路上有了奇異的合流。

而在大罷免的浪潮中，我們務必要堅持，大罷免的多樣性不能扭曲台獨運動的本質「台灣民族命運自決，終結中華民國體制在台灣」。

運動的詮釋與主體有關。台獨的意志是青鳥的濫觴，罷免的大局則是共同創造。我們不排斥指向同一目標的多樣性，因為我們主體明確：大罷免是台獨運動以「反併吞」的階段性目標接受了「中華民國的反共」。

我們要留意：不能為了「把餅做大」而將台獨消音，甚至以中華民國為主體襲奪了台獨的定義。

大罷免必須是一場「台灣是台灣人的台灣」的國族運動，而台灣人的集體認同，是基於共同的歷史記憶與共同生活的意志。

因為台灣土地的歷史記憶，我們不接受中華民國；因為展望未來的共同生活，我們歡迎大罷免大團結！

台灣國族的打造，是因為大罷免而加速進程？還是被中華民國認同推進深淵？就看我們是否堅持運動的主體與詮釋。

（作者是台灣國家聯盟執行委員、台灣基進黨主席）

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