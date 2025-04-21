自由廣場》救國豈分藍綠？ 兩面反共旗幟齊飛揚

◎ 陳啟濃

「罷免藍委」運動讓台灣人更加堅定的團結一心，數萬人在凱道聚集，揭櫫「拒絕統戰 守護台灣」，匯集不同族群，為守護台灣自由民主而發聲，會場可見青天白日滿地紅的國旗，這一面旗，在國民黨執政時，但凡中共官員來台，它就被藏起來，見不得人，連民眾主動高舉國旗，國民黨政權都下令警察奪下國旗。但在這次「罷免藍委」的造勢會場，卻能大大方方高舉在眾人眼前，皆因「罷免藍委」超越藍綠，旨在守護台灣自由民主，國旗得以飄揚。

不只國旗，現場更見民眾高舉台獨旗，這面旗則訴說台獨人士的期待，盼有朝一日台灣能以獨立國家名號，昂揚國際舞台，讓世界清楚辨識「我們是台灣人，不是中國人。」高舉這面旗的人，也曾遭受國民黨殘害，正因為他們的犧牲，如今才可自由高舉這面台灣獨立旗，宣示守護自由的價值。

請繼續往下閱讀...

國旗和台灣獨立旗出現在「罷免藍委」的造勢活動場合同時現身，彰顯參加造勢活動的民眾，不管其政治主張如何，都享有自由表達的權利，也能藉著活動，促進實現自己的政治理念。更因為中共勢力透過親共藍委而把魔掌伸入國會，將會侵害到台灣人未來表達政治立場的自由，這場「拒絕統戰 守護台灣」的造勢活動，顯得更加有意義。

有心政客過去常操作「族群衝突」以分化台灣人的情感，並慣用「政黨惡鬥」醜化台灣民主體制。透過四一九這場造勢運動，台灣不同族群、不同政治立場的人，都能為台灣的未來，同中存異、相互包容，印證了台灣沒有「族群對立」，更沒有「藍綠惡鬥」。只有「中共勢力與協力政黨」擾亂台灣安全與安定的問題，「罷免藍委」就是要解除這個亡國危機。

（作者是政治評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法