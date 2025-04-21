自由廣場》落地生根 打破舊框架／青天白日滿地紅旗 也可以台灣化

◎ 張經偉

四一九拒統戰遊行，中華民國旗、台獨旗同場揮舞的畫面，引起話題。我會說，這並非只是為了反紅統的權宜，青天白日滿地紅旗幟，可能比你我想像的「更台」。

台灣民眾黨（蔣渭水的）就曾使用青天白日滿地紅為黨旗。遑論民國來台迄今，大量台灣人的獲獎、表演、任職、喝采…皆伴隨民國旗幟於左右。這些不都是回憶？民國雖來自中國，但民國旗也可能「變台」。圖騰的意義，本就會隨著時空而流變（文化的「累積性」）。

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日本國旗「日之丸」成為「國旗」是明治維新之後的事，在此之前，日之丸就是民間圖騰之一，是對太陽的崇拜。許多戰國武將都曾使用日之丸旗幟：伊達政宗、足利義昭、酒井忠次、小西行長…，若對圖騰的思索不夠靈活，於此就會出現一個難題：怎麼許多日本武士在攻打日本國旗？

中華民國在台灣有過二二八事件、白色恐怖等國家暴力。而明治維新後不久，日本亦爆發「秩父事件」等鎮壓民間起義的國家暴力。日本人民若只願把「日之丸」等同「國家暴力象徵」而衝撞反對，卻不願另外給它一個「舉國團結象徵」，只怕也難以喝采出鈴木一朗、大谷翔平。

要說排擠中華民國旗之最烈，中共絕對遠甚台灣基進黨之流，中共改革開放時期的電影《風聲》還刻意用斗大畫面將「青天白日滿地紅」與「汪精衛親日政權」做鮮明連結，彷彿抗日都是共產黨的功勞。中華民國旗在赤色中國被排擠壓迫到極點，卻在民主台灣有了許多揮舞空間，這正是此番四一九旗海問世的長遠脈絡。

只要台灣不被藍紅所統戰，青天白日滿地紅的旌旗，必可在台灣有一片天地。

（作者是清大歷史碩士、中學社會科教師）

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