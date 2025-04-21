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社論》藍白在國會亂搞的現世報

2025/04/21 05:30

藍白聯手惡修選罷法，只是為了對付民進黨，一旦惹火上身燒到自己，就完全不認帳。（資料照）藍白聯手惡修選罷法，只是為了對付民進黨，一旦惹火上身燒到自己，就完全不認帳。（資料照）

國民黨淪為在野黨後，表現不斷凸槌。尤其，去年總統大選敗選後，藍、白即藉國會多數，強行通過各種違憲亂政法案；此外，親共立場愈加顯性化，完全不加遮掩。藍營立委的荒唐行徑，造成台灣衰退與安全危機，遂有民間團體推動罷免。而國民黨面對罷免危機，非但不自省，反而宣稱「以罷制罷」，結果眾多連署書涉及偽造文書、死亡連署，遭到檢方偵辦，黨主席朱立倫反而指控賴清德獨裁，並率眾包圍北檢，甚至號召四二六上凱道對抗司法，令人質疑朱主席帶領的國民黨是否已走到窮途末日？

本屆大選，藍白各自充滿權謀算計，未能拿下總統選舉勝利，但在國會選舉上，藍營成為國會第一大黨，再加上白營力挺，席次超過國會半數。立委的職責在審查預算，通過民生法案促進國人福祉。小英八年執政，歷經美中貿易戰與全球大疫情的嚴酷考驗，仍交出亮眼的執政成績，但施政猶有不足之處，藍白取得國會多數，理應藉此嚴密監督制衡執政黨，才是台灣之福。遺憾的是，藍白非但未能合力爭取民眾福祉，反而藉國會多數肆行政治報復，為反制民進黨不惜癱瘓國家機器，以及罔顧被中共武力併吞的風險。

藍營未能走上正途，主要在親中情結日益濃厚，過去的反共政治基因已被徹底清除，只留下懼共的夢魘。因此，即使「九二共識」是為併台鋪路，國民黨依然以「和平」之名承認九二共識，合理化一切親共的作為。親中路線背離台灣的安全與利益，所以被貼上「賣台」的標籤，是多數台灣人對現今國民黨的認知，並非外界刻意抹黑。尤其，藍營因堅持親中路線，反對本土化，更指責捍衛台灣主權的民進黨是對中華民族背祖忘宗。事實證明，國民黨對民進黨的仇恨更甚於共產黨，早忘了被中共逐出中國大陸的國仇家恨。然而，僅僅是國民黨仇恨民進黨與本土化，仍無力主宰國會。偏偏陰錯陽差，擁有八席不分區立委的民眾黨在柯文哲、黃國昌的領導下，同樣具有強烈的仇恨民進黨情結，因此藍白合流，無縫接軌，打著反民進黨之名，在立法院恣意妄為。荒謬的是，民眾黨仇視民進黨，並無任何宏大主張或論述，只是單純要切割當初民進黨提攜力助的恩情。這種仇恨是基於政治利益的盤算，無關對錯或民眾福祉，全面封殺民進黨，就是藍白的政治正確。

歷史的悲劇往往是一些因緣際會的偶然因素造成的。藍營以罷制罷，惹出黨工被收押或交保，朱立倫因為個人的權力危機、必須擺出強硬對抗策略，一再替賴清德冠上「政治迫害」、「消滅反對者」罪名。但真相卻是殘酷的，國民黨這場「黨難」竟是來自藍白修法的現世報。刑法第二一○條固然明定：「偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。」但因偽造、死人連署涉及政治對抗的敏感場域，過去司法單位並未積極偵辦，豈知，藍白為了對抗綠營可能發動的罷免，於去年底強行通過選罷法修正案，其中的九十八條之二更明定︰「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新台幣一百萬元以下罰金。」諷刺的是，當時以憲法專家自居，並且認為質詢是「上對下」的國民黨立委翁曉玲在法案三讀後，義正詞嚴警告：「不要以為偽造連署會沒有事！⋯未來只要有連署假冒的相關人士，都會處罰五年以下的有期徒刑，拘役和併科一百萬元以下的罰金⋯請大家不要以身試法挑戰法律的界線。」翁更精闢分析「這次修選罷法最重要的目的，就是要防止過往的假連署、死人連署、抄錄名冊等等這些弊端，這是對於保障我們現在的投票制度，非常重要的一個決定，希望大家都應該要支持這樣良善制度。」翁曉玲是藍白在國會亂搞的主力，其見解就是國民黨的主流意見，凸顯朱立倫訴諸司法迫害，採取強烈抗爭策略，完全站不住腳。更自證當時藍白惡修選罷法，只是為了對付民進黨，一旦惹火上身燒到自己，就完全不認帳，這是國民黨支持度一直下滑，甚至低於它的難兄難弟民眾黨的癥結。

事實上，藍白去年聯手惡搞，已嘗到惡果，偽造連署被查只是一個開始，當初亂刪亂凍總預算的負面效應已逐漸發生，例如大刪國防預算影響台灣應對中共威脅，削弱自我防衛能力，更被美國國會議員直接點名「玩危險遊戲」，甚至讓關切台海安全的自由陣營產生疑慮。亂刪預算讓一些政府機關難以正常運作，當川普關稅戰發生時，政府應對的資源短缺。藍白製造亂局，正在發揮負面效應，而這些後遺症也發生在藍白身上。所謂作法自斃，此之謂也。

仇恨執政黨，又抱持親中立場的兩個政黨抱團取暖，且國會過半，注定是台灣的一場災難。藍白合在國會亂搞，以消滅民進黨為目的，不惜讓人民嘗到有感的痛苦，但違法連署一事爆發，證明藍營會是最大的受害者。如果這樣還不能夠讓朱立倫等人「悔悟」，依然堅持將在四二六上凱道，那就不僅是自曝其短，更會將國民黨帶向沉淪墮落的末日。

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