星期專論》川普、關稅、台灣與晶片

今年3月，川普總統在白宮的一場活動中，邀請全球最大、最先進的晶片製造商台積電董事長魏哲家出席，宣布台積電將在美國擴大投資1000億美元。（彭博）

◎韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）

◎韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）

談到美國半導體製造業的現況時，美國總統川普表示：「他們（台灣）從我們這裡偷走了（半導體產業）。他們從我們手中奪走它，不過我不怪他們。我反而佩服他們。」在此之前，川普總統在白宮的一場活動中，邀請全球最大、最先進的晶片製造商台積電董事長魏哲家出席，宣布台積電將在美國擴大投資一千億美元。這項承諾使川普收斂此前批評台灣的言論，並暫緩對台灣晶片徵收關稅。然而，我們現在知道，川普政府又啟動一項針對半導體的「貿易調查」，可能會在未來幾個月內產生新的關稅措施。

中國侵台若成 衝擊全球政經

川普總統一貫強調半導體產業對美國未來發展的重要性，主張有必要擴大和深化國內製造量能，涵蓋人工智慧（AI）與量子運算等尖端應用所需要的高階晶片。為了強化其政策主張，他威脅將對晶片徵收廿五％至一○○％的關稅，這不僅對台積電構成沉重壓力，也關係到整個美國半導體生態系。

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台積電在高階晶片領域掌握幾近獨佔的地位，全球九十％以上的高階晶片都是由台積電生產，而且幾乎全數在台灣製造。中國對台灣的威脅，加深各界對供應鏈可能中斷的憂慮，甚至擔心一旦這個共產國家成功入侵台灣，其半導體產業可能被納入中國經濟體系，引發更大規模的全球性科技與地緣政治衝擊。

美國副總統范斯（JD Vance）今年二月在巴黎發表演說時指出：「川普政府將確保最強大的人工智慧系統在美國本土建造，使用由美國設計與製造的晶片。」為實現此一目標，美國勢必要與台灣密切合作，因為台灣是美國在人工智慧硬體領域中不可或缺的夥伴，是美中科技競爭中領先中國的關鍵。然而，令人憂心的是，一旦美國和台灣密切的夥伴關係發生變化，台灣半導體生態系恐將被北京所接收。利害關係之大，不容忽視。

美中AI大競賽 台灣角色關鍵

台積電位於亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）的園區，預計將興建六座晶圓廠，整個建廠工程將持續至二○三○年代。在此期間，美國仍將高度依賴台灣科技產業的支持。事實上，即使亞利桑那州園區完工，全球大多數的高階晶片仍將由台積電在台灣生產。

與此同時，在次世代應用硬體與軟體領域居於全球領導地位的輝達（Nvidia）也宣布，將與鴻海合作，在德州休士頓（Houston）設廠，並與緯創在達拉斯（Dallas）共同打造AI超級電腦。這項重大投資呼應了輝達此前對台積電鳳凰城園區的承諾，輝達最新的AI晶片將委託台積電生產。

這並非試圖將台積電的完整生態系遷移至美國，而是為了風險控管。儘管部分川普政府官員輕忽台灣的重要性，認為台灣對美國「並非生死攸關」，但基於半導體產業的高度複雜性與相互依存性，幾乎可以確定，若要在副總統范斯口中的美中人工智慧競賽中取勝，一個自由民主的台灣勢必得與美國維持同盟關係。

台灣政府在這場半導體爭霸戰中也擁有主動權。賴清德總統領導的政府已經表明，儘管海外投資將「持續與台灣的盟友創造互利雙贏局面」，但台灣也將繼續把最先進的技術留在國內，僅允許落後一到兩個世代的製程節點外移。台積電若要進行海外投資，必須獲得台灣政府許可，而任何執政者若被視為將「護國神山」拱手讓人，都將面臨巨大的政治風險。因此，台北當局正在進行一場極為微妙的外交操作，一方面試圖回應川普總統對供應鏈安全的關切，把對台美雙邊關係的影響降至最低，另一方面也要確保台積電依然是全球最重要的半導體公司，而且總部繼續設在台灣。

這一點對台灣這個島國意義重大，因為並不是所有台灣人都將台積電美國設廠，視為毫無疑義的勝利。台積電自一九八七年成立以來，開創了無廠半導體產業（fabless semiconductor industry）新格局，成為代表台灣這個國家的榮耀，不僅具有政治象徵意義，在經濟面也有實質上的重要性，因為半導體產業對台灣的國內生產毛額（GDP）做出約十五％的貢獻，更被廣泛視為台灣對抗中國入侵的「矽盾」（Silicon Shield）。

中共認知戰 操弄台積電變美積電

中國洞悉此一分歧並試圖加以操弄，最近甚至指控台灣將台積電「當成伴手禮拱手奉送」。中國試圖藉此煽動台灣內部的異議，進一步激化本已緊張的內部矛盾。與此同時，美中兩國爭相主導革命性科技變遷的經濟競爭方興未艾，台灣如何「選邊站」，成為雙方角力的勝負關鍵之一。

川普總統對半導體產業加徵關稅的威脅，不僅並未消失，反而可能迫在眉睫。不論最後課徵的稅率是多少，川普都會將關稅做為持續施壓的籌碼，確保企業與各國嚴陣以待，以利其未來調整政策優先順序時，能夠爭取到更多讓步。

台積電、鴻海與緯創等台灣科技巨擘，目前都積極與長期合作夥伴合作，在美國迅速擴張業務，其中部分迫切性來自於川普總統強烈要求「美國製造」所帶來的壓力。供應鏈正在持續演變，而我們對此動向並不陌生，因為川普自二○一七年首次擔任總統以來，便將美國對中政策從懷柔妥協轉為現實主義路線，投資與生產自此不斷移出中國，對全球經濟造成深遠影響。

美台數十年夥伴關係 持續深化

川普總統原本可以將台積電擴大投資的承諾視為正面成果，擱置對晶片徵收關稅的計畫，讓美國半導體產業與台灣繼續合作，創造價值數兆美元的共同財富。然而，更可能出現的情況是，供應鏈的成本將在一段期間內上升，但這並不等於斷絕數十年來建立的夥伴關係，破壞彼此的互信。隨著台積電、輝達、鴻海、蘋果（Apple）、緯創等企業持續在台灣與美國兩地攜手合作，這些夥伴關係仍將延續下去。

（作者韓儒伯為美台商業協會會長，同時也是華府智庫「2049計畫研究所」董事會成員、非營利組織「美中關係全國委員會」成員。國際新聞中心陳泓達譯）

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