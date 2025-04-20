自由廣場》回應龍應台︰和平非浪漫、須基於政治清晰

◎ 王宏仁

龍應台女士先前發表於《紐約時報》的評論〈The Clock Is Ticking for Taiwan〉，雖意圖呼籲和平，卻在政治判斷上流於感性，忽略台灣當前所面對的地緣政治現實。她將個人經驗與零散觀察作為判斷依據，稱台灣社會出現「疑美論」，但卻缺乏具體數據支持。事實上，龍應台女士將少數現象誇大為整體趨勢，已經誤導國際輿論與其他國家對台灣的政策制定。

龍女士以「今日烏克蘭，明日台灣」類比兩地命運，卻忽略了兩者在戰略地理、國際支持與國內條件上的根本差異。台灣為印太區域關鍵節點，擁有全球戰略關注的科技產業及明確的國防政策，其地位與烏克蘭不可類比。她進一步暗示，美國可能效仿對烏克蘭的態度而放棄台灣，這種論述忽視了美國外交政策的一慣性與台灣在國際供應鏈中的戰略價值，反倒呼應了北京渲染「美國會背棄台灣」的敘事，對台灣極為不利。

請繼續往下閱讀...

她懷念馬英九時期的兩岸「和平榮景」，卻未反映當時中國正處於相對溫和的政策階段，並非當前習近平主導下的強勢中國。如今北京對台軍事施壓、外交孤立與經濟脅迫已成常態，重提過往和平框架既不實際，也無助於當前的安全布局。

此外，將賴清德總統的發言解讀為挑釁，而忽視中國的實質軍事威脅與政治滲透，是錯置因果。將中國定義為「外來敵對勢力」，是對其行為模式的現實回應，而非情緒性言辭。台灣作為民主國家，對自身安全的明確定位是合理的自我防衛。

龍女士主張「沒有和平，就沒有民主」，然而台灣歷史經驗正告訴我們，缺乏民主的和平往往只是成就壓迫的另一種形式。民主制度的存在，正是抵禦極權與維持和平的根基。若以放棄主體性與自由為代價來換取短暫穩定，終將導致更深層的不安與脆弱。

最後必須指出，和平不能建立於浪漫與妥協之上，而應根植於清醒的戰略認知與民主信念。台灣不是無助等待命運的角色，而是一個堅定自主、有能力維護自身前途的現代民主社會。真正值得捍衛的和平，是奠基在自由、尊嚴與主體之上的選擇。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法