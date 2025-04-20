自由廣場》美中關稅對抗 最終贏家一定是美國

◎ 李廣智

美國總統川普宣佈向中國商品徵收高達一四五％關稅後，中方決定予以反擊，對美國製商品加徵卅四％關稅，自此掀起關稅戰的序幕。雖然中國可以人民幣貶值與倒賣美債以打擊美國，但隨時間推移，最終的贏家一定是美國。

中國是一個靠出口商品賺取外匯的國家，當貨物無法出口時，國內就會出現企業倒閉潮。倒閉潮的出現意味著中國的失業率上升與人均收入的下降，人民的消費意願也隨之而下降，國內企業為求生存於是展開價格戰而形成內卷化，最終造成通貨緊縮。目前中方其中一個做法是貶低人民幣價格來抗衡美國的關稅，但這就會導致中國進口外國糧食的價格變貴，如此情形下，中國經濟只會愈來愈差。

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如果今天中國的國家主席是鄧小平、江澤民、胡錦濤等賺錢至上的人當家作主，加上川普這位商人總統，美中之間根本不會發生關稅戰。

問題是當今的習總書記沒有領略上幾任領導人韜光養晦的深意，也沒有讀懂臥薪嘗膽的故事，加上國內極端民族主義作祟，於是為一時之氣與美國對槓，結果自尋死路。而習近平掌權至今，透過不同手段打擊 異己，可謂仇家遍野。假設習近平失去權力，下場可謂不得好死。貪戀權力的人最終會被權力所綑綁。在中國經濟愈來愈差而習近平又無法離開權力的情況下，他就會不惜犯險而攻打台灣。

大罷免如果能夠大成功，將有助減低中共侵台的打算，因此筆者希望各位台灣人支持罷免藍委。

（作者為貨車司機）

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