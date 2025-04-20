自由廣場》被關稅戰孤立 習近平拉攏「全球南方」

◎ 衛重華

中國國家主席習近平近日展開東南亞三國之行，先後造訪越南、柬埔寨與馬來西亞，延續其對周邊國家的經濟綁樁與地緣拉攏策略。此行除了鞏固與越共的意識形態合作，在柬埔寨推進具軍事意涵的雲壤港升級外，習更在馬來西亞高調呼籲「全球南方應聯合自強」，表面是在促進南南合作，實則是另闢戰線對抗西方陣營，掩飾中國在中美關稅戰與國際孤立壓力下的焦慮現形。

習近平在馬來西亞致詞時，公開抨擊美國「濫徵關稅」，稱中國絕不接受「數字遊戲」，並呼籲全球南方聯合起來，共同抵制地緣政治對抗與經濟霸凌，試圖以此姿態扮演受害者的角色，博取第三世界的同情與支持。然而中國自己幾十年來靠著出口導向、國企補貼與關稅保護政策起家，如今卻倒過來譴責他國的關稅措施，顯得格外諷刺。

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所謂「全球南方」，指的是亞洲、非洲與拉丁美洲為主的發展中國家群體，在冷戰結構下常被視為非西方世界的集體代表。然而這些國家間並無實質共識或整體聯盟，內部經濟實力與政治立場分歧極大。中國過去雖自詡為南方國家的領頭羊，但其自身已是世界第二大經濟體，科技與軍力遠非「弱勢國」可比，硬要將自己拉回「南方陣營」，無疑是自降身段、失去國際誠信。

中國幾十年來的崛起速度堪比火箭升空，其高成長靠的是西方資本與市場的慷慨開放。美方多次強調，當初選擇協助中國融入國際秩序，是為了避免其走上蘇聯老路，卻未料成就一頭不願受控的巨獸。如今中方自稱仍是「南方國家」，反對「經濟霸凌」，無異於一名暴發戶在富人俱樂部裡裝窮爭取同情，未免太看不起自己，也太看不起全球南方的集體智慧。

過去中國外交部常強硬表態「奉陪到底」、「絕不妥協」，如今卻試圖尋求多數未被美國制裁的國家相挺，形成道義包圍網。然而大多數全球南方國家自身難保，對中國的政經擴張未必信任，也未必願意為其與美歐為敵。北京高舉「全球南方」大旗，實則恐成曲高和寡之局，甚至是將他國裹脅捲入地緣對抗的險局，所行之政治聯盟，或終成一場自我解嘲的虛假幻影。

（作者為軍人）

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