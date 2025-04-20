自由廣場》藍不反共 還以「禮義廉恥」欺負台灣人

◎ 林文彬

又有一中國國民黨的執政縣市要在轄內各校高懸「禮義廉恥」的匾額，其實，路人皆知其欲顯示自己的清高；又要威權復辟地喚回蔣介石的影子。這種不反共，還以「禮義廉恥」說教台灣人的惡毒行徑，令人髮指。

因為蔣介石政權就是因貪污腐化，禮義廉恥掃地，才被廣大人民唾棄，導致兵敗如山倒地被中國共產黨趕出家門，敗逃台灣。因此現在的中國國民黨想借屍還魂，談禮義廉恥的新生活，簡直就是鞭屍一般地抽痛了蔣介石渠等的腐敗記憶，反容易讓人以其為鑑，自己最缺少的，就用標語粉飾道德－－欲蓋彌彰地要廣大的民眾知道自己最不拿手－－的把戲。

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前此，雲林縣則在民進黨議員極力反對下，縣府仍執意以民間捐贈匾額的方式強行掛滿縣內一百六十幾所小學的校園，讓人感到可恥。因為若有最該掛的地方，就只有縣府的大門。因為，只要縣府謹守行使權力的禮義廉恥分際，不要貪贓枉法，又怎麼會勞駕小學生越俎代庖，如臨大敵般地高扁壓境呢！又怎麼會被自己敗壞的道德卻要由小學生來復興承擔呢！更諷刺的是它是以貼標籤的方式，以形式主義的框架濫權又浪費地只為了意識形態的包裝和成就自己的清高。

歷史是一面鏡子，最會喊禮義廉恥新生活的蔣介石，就是最腐化而失掉大好江山的人。如今他的徒子徒孫不僅沒有遵守道德規範，還會幽靈連署、崇拜納粹，還拋棄最重要的反共信念，背叛反共誓言，竟有臉向台灣人說教禮義廉恥。尤其蔣萬安對於中共侵擾台灣、意圖武統台灣的敵人，猶支吾其詞，不敢說是消滅中華民國的中華人民共和國，如此欺瞞台灣人七十多年。

這就像中共欺騙世界四十年了一樣，現在美國率先覺醒了，而此刻大部分的台灣人也覺醒了，但就是只剩那些親共、舔共，不反共的中國國民黨，以偏誤的意識形態，仍想利用「禮義廉恥」在其身上的假道學，繼續迷惑、欺負台灣人，掩耳盜鈴，賣台送中。

（作者為雲林縣議員、著有《78項議政白皮書》）

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