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自由廣場》從百年老店到撒潑打滾的無賴

2025/04/20 05:30

◎ 李智揚

一間百年老店，被經營成路邊攤。這是在當年阿扁當選後，國民黨支持者的抱怨。

語氣裡有失落，也有鄙夷，彷彿那個叫做「中華民國」的老字號，本該永遠由他們來打理。

只要換了人，格調就沒了；只要輪不到自己，天下就亂了。他們從來不問為什麼會被換下來，只問為什麼別人敢動他們的位置。

去年總統大選輸掉之後，他們沒花時間檢討，只忙著重寫劇本，和拉攏失意政客聯盟，一起演被害者，一起擴權。

立院藍白過半，做的事卻沒有一件跟民生有關。

凍結憲法法庭——憲法可是他們的得意之作，現在居然說用不到；隨便拋出一版財劃法，條文看不出財政規劃，倒像是某種政治保險；提高罷免門檻、新增偽造連署罰則——不改革選制，先封住選民的嘴，把制度當防火牆蓋起來，只為了抵擋他們自己製造出來的不滿。

他們嘴上說要尊重程序，手上卻一條一條拆解制衡；說要回歸法治，實際是把法律當人質、拿程序當盾牌；昨天才說台灣需要對話，今天就舉著人數優勢把議會變成施工現場。

這不是立法，是復仇；不是改革，是清算。

該說是現世報嗎？

他們才剛提高罷免門檻、新增偽造連署罰則，以為能替自己築起防線，結果轉頭就爆出亡靈連署，死者莫名其妙被拿來湊人頭，還好意思說制度太嚴，還敢罵別人打壓民主。

整黨陪同到北檢前哭天搶地，高舉青天白日旗，一邊喊冤，一邊演情節，甚至還把耶穌先生請出來背書。

當年創黨的孫中山先生、殉難的陸浩東先生，那是信仰共和、講理念的知識份子。

如今的黨內呢？剩下一群撒潑打滾的無賴，講理講不過，就比誰吼得大聲；法治說不通，就看誰哭得可憐。

連假裝體面都懶了，還自稱什麼中華民國的正統血脈，恐怕連那面青天白日旗都要替你們臉紅。

難怪最後變路邊攤，因為黨內剩下的都是些撒潑無賴。

（作者從事畜牧業）

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