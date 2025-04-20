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自由廣場》數字會說話 中國國民黨目無法紀

2025/04/20 05:30

◎ 張國財

才走完一階程序的大罷免，數據告訴大家：中國國民黨是目無法紀的！

以罷免立委為例：中選會第一階段查對結果（不含補件）公布的資料，有二項數字頗值玩味。

其一：罷藍委合格率最低為罷免傅崐萁的八十七．七％，其餘皆逾九成，最高達九十六．九％；罷綠委合格率最高的，是罷免蔡其昌的八十二．二％，其餘皆不到八成，最低僅六成。罷藍委合格率最低的，比罷綠委合格率最高的，硬是足足高出五．五％！

其二：卅五件罷藍委案，總共出現十二件死亡連署；藍營遞交的十七件罷綠委案，總共出現一七八四件死亡連署。將送案數與死亡連署數簡單加權計算，罷綠委死亡連署的嚴重性，足足是罷藍委死亡連署的三○六倍！

上述兩項數據，中國國民黨南市黨部副主委被收押禁見，北檢偵訊「罷吳四騎士」等七被告，搜索國民黨板橋、三重區黨部及北市黨部，搜索並聲押禁見北市黨部主委，都是剛好而已！

檢方對死亡、造假罷免連署書出手，中國國民黨主席朱立倫，如果懂是非、知廉恥法、守法規，就會羞愧地為該黨誇張到不行的死亡連署數字向社會各界說「對不起」，也會為那些涉嫌連署造假的黨工表達「尊重司法、勿枉勿縱」之意，而非潑婦罵街式地咆哮「國家司法成為執政黨清算政敵的工具！」、「讓賴清德付出獨裁者的代價！」——因為，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，不都是中國國民黨籍嗎？查出大批死亡連署的北市、新北市選委會，是綠營的嗎？賴清德如果是獨裁者，還能容許在野黨主席撂人在北檢門外抗議、叫囂、圍堵嗎？

台中市長盧秀燕說「重辦政治運動的發起人是打壓民主」，把大搞死亡連署與集體抄名單，美名為「政治運動」，文化城的盧媽媽，想給台中市建立怎樣的虛假文化？

立院七朝元老賴士葆說「最多就偽造文書，有這麼嚴重？」，有這樣的立委，還需要法院嗎？難怪，等而下之的罷免許智傑的領銜人朱磊，會更赤裸表示「黨安排黨員抄名單，有錯嗎？」；更難怪，手戴納粹卐臂章、手拿希特勒「我的奮鬥」自傳、媒體前行納粹致敬手勢，進入北檢應訊的宋建樑（罷免李坤城之領銜人），當初在死亡連署受訪時，還說出「可能是民進黨執政天怒人怨，死人都還魂出來連署」此等鬼話。

（作者是新竹教育大學退休副教授）

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