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自由共和國》蘇柏名 ／戰地醫院，準備好了嗎？

2025/04/20 05:30

回顧新冠疫情期間，台灣展現了強大的應變能力——從中央設立集中檢疫所，到地方政府推動防疫旅館。圖為疫情期間台南市府對防疫旅館聯合稽查。（資料照，台南市府提供）回顧新冠疫情期間，台灣展現了強大的應變能力——從中央設立集中檢疫所，到地方政府推動防疫旅館。圖為疫情期間台南市府對防疫旅館聯合稽查。（資料照，台南市府提供）

蘇柏名 ／藥師

隨著台灣的未來情勢逐漸明朗，西進吸引力日漸減弱，反之，台灣作為半導體重鎮，必須加強保護珍貴的技術與知識資產，因為任何閃失都可能重塑國際秩序。與烏克蘭相比，台灣擁有舉足輕重的全球經濟影響力；與阿富汗相比，台灣的民主價值更為珍貴。然而，無可否認的是，台灣面臨被攻擊的風險正在上升，即便有美日等大國的支援，真正決定生死存亡的，仍是台灣自身的防禦能力。軍備與後勤供應正持續強化，但「醫療體系」的準備是否已經跟上？

回顧新冠疫情期間，台灣展現了強大的應變能力——從中央設立集中檢疫所，到地方政府推動防疫旅館，各級醫療機構亦積極應對，使我們成功守住高致病性的病毒株。而當疫情進入與病毒共存的新階段，台北市推出「車來速」篩檢服務，進一步提升防疫效率。這一切都仰賴資源整合與人員訓練，才能在短時間內將政策落實，確保全民健康。面對病毒，我們已累積寶貴經驗；但若是面臨戰爭，醫療體系是否已做好萬全準備？

筆者在疫情期間曾參與車來速服務，深刻體會到「戰地醫院」的艱辛。不僅物資有限，人力亦極度吃緊，隨時都有同仁因確診而離隊，甚至健康的醫護人員也因長時間執勤而身心俱疲。這樣的應變模式雖然支撐了疫情最嚴峻的三個月，但若戰爭持續如烏克蘭般半年、一年，當敵人的攻擊不再是病毒，而是飛彈，我們是否已經擬定相應的SOP？

無論中央或地方政府，醫療主管機關都應迅速展開研討與準備。不僅要盤點並整合醫療資源，更需進行各類戰時演練，為可能發生的衝突做好準備。戰時醫療需求遠超平時，回顧年初的病床短缺問題，若發生戰爭，情況恐怕會更加嚴峻。我們不能讓國防準備充足，卻讓醫療體系成為缺口。時間有限，台灣的每一個領域、每一位國民都應進入戒備狀態，而醫療機構更須超前部署，確保在危機來臨時能發揮最大效能，成為守護生命的最後防線。

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