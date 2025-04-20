自由共和國》郝明義／國民黨支持者有充分的理由支持大罷免

支持大罷免，才可能讓國民黨清醒一些，回到思考他們政黨存在的最基本原則。圖為罷團大安強強滾19日舉辦「為愛罷免 才能大安」民主音樂宣講會，民眾揮舞旗幟，現場氣氛熱烈。（記者陳逸寬攝）

郝明義／資深出版人

很多支持藍營的人以為支持大罷免就是趁了民進黨的心，等同支持民進黨。其實他們錯了。這次支持藍營的人有充分的理由支持大罷免。

六年前，我寫過一系列「減○ 與 加○」的文章。

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我用了一個管理財富的比喻來談國家的治理。追求財富，除了要積極追求在財富數字後面加○而避免減○之外，還要小心不要在財富數字前面加○。財富數字前面多一個○，不管你擁有的財富有多少，就一律歸零。

我的論點是：蔡英文領軍的民進黨在完全執政之後，錯失積極改革國民黨執政時期留下的許多病灶，自己施政也產生許多爭議。但是，就在六年前蔡英文連任之戰還很辛苦，韓國瑜聲勢正如日中天的時候，我就指出他的問題是：不管韓國瑜誇口發什麼大財，當他成了香港中聯辦的傳聲筒，守不住國家主權與安全底線，等同把台灣送給中共的時候，那就等同在國家財富數字前頭加了一個○，於是一切歸零。而那次選舉的結果，大家都知道。

包括再之後的總統大選，仍然是在重演這種狀況。國民黨把民進黨腐敗、要下架民進黨的口號喊得更大聲了，但是人民仍然選擇了民進黨。難道是台灣的人盲目？不是。是台灣人很聰明，知道民進黨執政有他們的問題是一回事，但是國民黨執政會把台灣送給中共的風險又是另一回事。

所以在這幾次地方選舉上，台灣人都給民進黨教訓，讓國民黨有勝利的機會，但是遇上總統大選，再怎麼也不會讓國民黨有勝選的機會。

這次國會選舉，人民願意給國民黨比民進黨多一席立法委員，是雖然不敢給國民黨執政的機會，但希望給國民黨在立法院一個多數的機會來制衡民進黨。

國民黨如果當真期許自己將來還有執政的機會，應該先把握這個機會善加證明自己有能力當好一個負責任的在野黨，善盡監督的角色。

但國民黨不做此圖。他們反而是利用這個機會聯合民眾黨，就地以立法權來凌駕行政權，以草率到無以復加的態度破壞立法過程，並且假借刪預算之名來癱瘓自己政府的運作、弱化台灣的自我防衛力量。

他們為什麼敢這麼做？

我看這些國民黨立委可以分為三類

第一類，是他們看到藍營支持者裡有許多對民進黨的憤恨，既然沒法下架民進黨，就無所不用其極地「懲罰」民進黨政府來滿足洩憤的需求，進而鞏固自己的選票，毫不顧忌自己的言行已經逾越民主國家民意代表應有的底限。

第二類，是顯然認為有比選民更需要討好的「上級」。他們或者相信「上級」可以提供他們更多的好處；或者根本就已經和「上級」達成了利益交換，所以毫不遮掩地組團晉見，回來再為「上級」護航、美化，當代理人。

第三類，則雖然一時無法歸類為上述哪兩類，但是甘願配合他們一起行動。

隨著這些國民黨立法委員沆瀣一氣，他們的言行作為越來越遠離台灣的主流民意；越來越遠離台灣主流民意，就越來越覺得倚賴對岸和「上級」給予的資源才可靠。兩者相互形成惡性循環。

所以，越是真正的國民黨支持者，越是相信也記得國民黨當年反共的理念和價值的人，越需要參與這次大罷免。

不要讓這些國民黨立委把你們想要「懲罰」民進黨政府的憤怒轉變成他們拿來向中共出賣利益的籌碼；不要讓他們用大刪特刪各種預算來滿足你們喊爽的心理，暗地卻隱藏、遮掩了他們私通外敵來破壞國家根基的陰謀。

守不住國家主權與安全底線 一切歸零

支持大罷免，才可能讓國民黨清醒一些，回到思考他們政黨存在的最基本原則。

否則，不只台灣處於被那些國民黨立法委員出賣的巨大風險之中，並且，當更多台灣人看清國民黨在台灣原來連在野黨角色都扮演不好的時候，這個政黨就沒有存在的理由了。當然，所有投機的政客也就更可以為所欲為了。

最後，無論如何我們需要再次彼此提醒的是：守不住國家主權與安全底線的時候，那就等同在財富數字前頭加了一個○，一切歸零。

註︰本文摘要版見刊於四月十六日《四能報》。

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