自由廣場》義大利總理訪美「破冰」的真正收穫

◎ 張孟仁

美歐近來因關稅與烏俄戰爭處理，面臨史上最嚴峻的對峙，近乎撕破臉的局面。這讓跟川普、馬斯克關係密切，號稱「美歐橋樑」的義大利總理梅洛尼如坐針氈。此次她赴美並未受到歐盟祝福，這可能也是她就任總理以來最困難、危險的任務，然而她成功訪美贏取川普歡心，成果頗豐；其次，梅洛尼出訪前辯護應維持美歐關係，想避免美歐或美義關係遭到見縫插針。最後，梅洛尼成功說服川普在義大利與歐盟會面，沒有破壞歐洲團結陣線，且成功塑造美歐橋樑。

梅洛尼成功讓川普說出，他「百分之百確信」最終將與歐洲達成協議，這是關稅政策以來，對談判前景最為正面評論。與幾天前相比，做法明顯更溫和。同時，川普否認曾提過歐洲人是「寄生蟲」的說法。且同意訪問義大利，成功製造川普與歐盟會晤討論關稅的機會。美義領導人見面溝通對於「恢復與歐盟的合作」具有「決定性」作用。

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在川普發動貿易戰之際，中國正尋求與歐盟和解並聯手抗美。先有西班牙赴中取得大筆豬肉出口訂單，後有一直倡導「去風險 」的歐盟執委會主席馮德萊恩也對中國總理說，雙方應共同努力為全球經濟提供穩定性和可預見性。儘管歐盟仍對成為中國轉移商品出口的傾銷感到懷疑，但歐中加強雙邊合作能擴大應對美國任何談判的潛在影響力。換言之，倘若與美國的貿易談判未能促成任何關稅緩和，歐盟得被迫與中國達成糟糕的協議，避免與美中打兩場貿易戰。只是梅洛尼的訪美成果擴大美歐的談判機會，免除了歐中之間需克服的重大摩擦，畢竟，貿易不平衡加劇、中國對俄羅斯的支持、比利時正在調查中國華為公司賄賂歐洲議會成員以及中國在整個歐洲的網路攻擊仍在上升。

此外，梅洛尼出發訪美前，義大利掀起一場外交辯論。有人提出聯中抗美，梅洛尼和外長堅持主張，美歐關係是西方價值、繁榮的主幹，既然已脫離「一帶一路」，不可再回頭依賴中國市場，義大利如此、歐盟亦然。梅洛尼認為需要秉持著歐、義和美國才是盟友的前提去見川普，方為溝通成功的解方。

川普對梅洛尼的容忍還包括讓她在烏克蘭問題上堅持視俄羅斯為侵略、幫助烏國的路線。準此，讓川普「髮夾彎」消彌或減少關稅的主要關鍵會是美中兩邊盟友的取捨，也驗證川普的關稅想要逼迫在美中選邊。

（作者為輔大義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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