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自由廣場》流淚播種的必歡呼收割 感謝罷免志工！

2025/04/19 05:30

◎ 張昭仁

大罷免二階連署已進入最後衝刺階段，在最後一哩路迎向三階段之際，要特別感謝一路上投入的各地志工朋友們，感謝你們。台灣有你們真好。你們拯救了台灣，你們更改變了台灣可能被赤化的危機。

四個月來不論刮風下雨，寒流大太陽，從清晨到深夜，你們的身影穿梭在大街在小巷，糾集喚醒台灣人，自己國家自己救，罷免染紅立委，還我正常國會。

面對冷眼嘲諷，你們微笑以對，面對攻擊威脅，你們提醒相互尊重，一歩一腳印，一張一張比對簽署，一疊一疊堆起連署書，聖經詩篇說：「那流淚播種的必歡迎收割」，走過了寒冷的黑夜，走過了赤熱的太陽，終於一起走到看見光芒的最後一哩路，再衝刺一下，我們的立法院就將會回歸常態，國防預算、防疫預算、社福預算也都會回歸常態，我們的國家、社會生活也都將回歸常態。沒有你們辛勤努力付出，就沒有今日的曙光。感謝台灣這幾十年來教育出任勞任怨的你們及高民主素養的人民。

你們的付出，給台灣找到曙光，你們的付出也比對出國民黨的偽造與不堪。國會最大的國民黨除了委員在立法院暴力胡搞外，它的黨部及年輕人不認真擺攤與社會進行溝通，卻是用抄名冊偽造簽名的濫竽充數，矇騙社會及選務機關，現在被檢調進行調查，不知檢討，卻喊政治迫害，政治迫害你什麼？偽造文書，造假名冊，檢調可以不辨理嗎？甚至荒唐地裝扮成納粹樣子在媒體前政治表演，傷害台灣的國際形象！

你們的付出也是對比出國民黨未來領導人的不堪，台北市府對你們合法申請，延遲偏坦多所刁難，市長蔣萬安卻參加禁止區的非法集會，更在非法集會喊出倒閣訴求，我們在四個月前就已提出倒閣，一個市長卻在市區非法集結，提出四個月前他黨的訴求，根本亂無章法。這樣目無法紀，毫無條理的市長，北巿選民也應該要他付出代價的！

感謝大罷免志工，台灣有你們真好，歷史會記住你們的，感恩有你！

（作者為會計師）

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