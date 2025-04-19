自由廣場》別讓極權的幽靈 在台灣甦醒

◎ 魏思源

近日，罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑，現身新北地檢署時佩戴納粹臂章、手持希特勒《我的奮鬥》，並高舉右手做出納粹手勢。此舉不僅引發社會關注，也令人深感不安，更驚動了德國在台協會與以色列駐台代表。這不是一場譁眾取寵的行為，而是對歷史記憶與基本人道價值的公然挑釁。

宋建樑的高中同學指出，他早年便自創「中華法西斯黨」，長期崇拜納粹與極權思想。若情況屬實，則此番行為並非偶發或為諷刺而為，而是出自一種根深柢固的極端認同。令人遺憾的是，國民黨主席朱立倫在第一時間竟聲稱宋是為了諷刺民進黨為「綠共」，直到社會撻伐聲浪升高後才公開譴責。這樣的說法與反應，不僅失當，更讓人質疑政治人物對於歷史教訓的認知與其價值判斷的堅定程度。

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事實上，這並非台灣首次出現納粹符號與崇拜行為。二○一六年，新竹光復中學校慶中，學生穿著納粹軍服、揮舞納粹旗幟，甚至模擬德軍閱兵場景；二○二○年，有廠商設計印有希特勒頭像與鐵十字的機車車套，引起爭議；二○二三年，亦有民眾在台北歐洲學校門口高舉納粹旗幟抗議。街頭上也時常可見貼有納粹標誌的機車與配件。這些現象顯示，台灣在歷史教育與價值思辨上，仍存在嚴重的空白與偏差。

國際社會對於納粹標誌與行為的立場向來明確且堅定。在美國西維吉尼亞州，一群獄政學員因拍攝比出納粹手勢的畢業照而被全數開除；希臘足球員卡提蒂斯（Giorgos Katidis）因在比賽後比出納粹手勢，被足協終身禁賽；德國更明文禁止展示納粹標誌，將反納粹視為公民的基本責任。

納粹政權曾造成千萬計的無辜生命喪失，是人類歷史上最黑暗的篇章之一。納粹符號從來不是幽默或「表演」，而是暴政與屠殺的印記。對它的任何輕率使用與錯誤詮釋，都是對歷史的褻瀆，也是對人權與文明價值的踐踏。

面對這樣的行為，民主社會不能選擇沉默，更不能模糊立場。我們應該嚴肅面對歷史的真實，並堅決劃清與極權思想之間的界線。唯有記取歷史教訓，從教育與公共討論中深化對極權危害的認識，社會才能免於重蹈覆轍，守住我們對自由、尊嚴與正義的共同承諾。

（作者從事資訊業）

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