晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》別讓極權的幽靈 在台灣甦醒

2025/04/19 05:30

◎ 魏思源

近日，罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑，現身新北地檢署時佩戴納粹臂章、手持希特勒《我的奮鬥》，並高舉右手做出納粹手勢。此舉不僅引發社會關注，也令人深感不安，更驚動了德國在台協會與以色列駐台代表。這不是一場譁眾取寵的行為，而是對歷史記憶與基本人道價值的公然挑釁。

宋建樑的高中同學指出，他早年便自創「中華法西斯黨」，長期崇拜納粹與極權思想。若情況屬實，則此番行為並非偶發或為諷刺而為，而是出自一種根深柢固的極端認同。令人遺憾的是，國民黨主席朱立倫在第一時間竟聲稱宋是為了諷刺民進黨為「綠共」，直到社會撻伐聲浪升高後才公開譴責。這樣的說法與反應，不僅失當，更讓人質疑政治人物對於歷史教訓的認知與其價值判斷的堅定程度。

事實上，這並非台灣首次出現納粹符號與崇拜行為。二○一六年，新竹光復中學校慶中，學生穿著納粹軍服、揮舞納粹旗幟，甚至模擬德軍閱兵場景；二○二○年，有廠商設計印有希特勒頭像與鐵十字的機車車套，引起爭議；二○二三年，亦有民眾在台北歐洲學校門口高舉納粹旗幟抗議。街頭上也時常可見貼有納粹標誌的機車與配件。這些現象顯示，台灣在歷史教育與價值思辨上，仍存在嚴重的空白與偏差。

國際社會對於納粹標誌與行為的立場向來明確且堅定。在美國西維吉尼亞州，一群獄政學員因拍攝比出納粹手勢的畢業照而被全數開除；希臘足球員卡提蒂斯（Giorgos Katidis）因在比賽後比出納粹手勢，被足協終身禁賽；德國更明文禁止展示納粹標誌，將反納粹視為公民的基本責任。

納粹政權曾造成千萬計的無辜生命喪失，是人類歷史上最黑暗的篇章之一。納粹符號從來不是幽默或「表演」，而是暴政與屠殺的印記。對它的任何輕率使用與錯誤詮釋，都是對歷史的褻瀆，也是對人權與文明價值的踐踏。

面對這樣的行為，民主社會不能選擇沉默，更不能模糊立場。我們應該嚴肅面對歷史的真實，並堅決劃清與極權思想之間的界線。唯有記取歷史教訓，從教育與公共討論中深化對極權危害的認識，社會才能免於重蹈覆轍，守住我們對自由、尊嚴與正義的共同承諾。

（作者從事資訊業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書