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自由廣場》蔣市長帶頭違法 法治精神何在？

2025/04/19 05:30

◎ 李立聖

台北市長蔣萬安與國民黨主席朱立倫及多位黨公職前往北檢外抗議，聲援因幽靈連署罷免案，而遭搜索聲押的北市黨部主委黃呂錦茹等人。表面上是政黨的政治動員，但蔣萬安作為台北市長，身為法治首都的行政首長，卻出席一場未經申請、涉違《集會遊行法》、且位於禁制區內的非法集會，讓市政中立的原則蕩然無存。

蔣萬安身兼首都市長，對《集會遊行法》與地檢署周邊禁制區的規定應當再清楚不過；再者，市警局即隸屬於市府，當晚更是由其所轄警察局執行維安與蒐證勤務。當行政首長刻意參與違法集會，實質上已讓公務體系陷入自我對撞的荒謬情境。現場警方若依法取締，形同「逮捕市長」；若選擇退讓，則淪為政治工具，無法維護法律的尊嚴。蔣萬安身為市長與國民黨政治人物的雙重身分，理應更謹慎自持，然而他卻選擇配合黨的政治操作，無疑是對自身職權與法治精神的雙重否定。

更令人憂心的是，這樣的行為可能造成對整體社會的負面示範與連鎖效應。當市長可以公然違法集會卻不受處分，基層民眾勢必會質疑法律的公平性與一致性，形成「法律是給平民守的，政治人物可以特權豁免」的錯誤印象。對基層警察而言，這也可能打擊其執法士氣，未來面對類似違法集會時，更加難以果斷處理。此外，當政治人物為求聲量與動員，不惜踐踏法律與行政中立原則，最終受害的將是人民對於公權力的信任與民主制度的穩定。

法治不是口號，更不是工具，而是民主社會的基石。市長蔣萬安的行為不僅失去行政首長應有的克制，更是對整體法治價值的踐踏。若市長本身都不尊重法規，如何要求市民守法？如何期待基層警察恪守執法原則？當法律成為政治操作的犧牲品，社會失去的，將是對公義與制度最基本的信任。

（作者為台北市民、政治工作者）

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