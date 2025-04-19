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自由廣場》沒招了！罷免關頭才提倒閣

2025/04/19 05:30

◎ 劉熙明

台北市長蔣萬安參加國民黨抗爭，說出對行政院提出不信任案的意見，企圖為不利國民黨的大罷免止血。罷團對此議題可以好整以暇，站高山看馬相踢，如果倒閣成功再來討論要不要解散國會而重新改選。

以筆者看法，實際的倒閣解散國會很難成功。

藍白恐不同調 倒閣說易行難

首先，民眾黨不會同意，民眾黨心理有數，改選結果的民眾黨國會席次勢必減少，甚至泡沫化。至於民眾黨主席黃國昌主張的總統辭職，要總統與國會議員一起重新改選，這是民眾黨擔心國會改選後席次減少的虎爛藉口。

因為讓中華民國總統解職的方法，被動的罷免及彈劾必須由國會發動，民眾黨至今未在國會提出罷免與彈劾總統的議案，黃國昌說的天花亂墜，卻不執行，被看穿只會說說不做。何況國會罷免成功後又要公民投票，國會彈劾成功後則必須聲請司法院大法官組成憲法法庭審理，但憲法法庭已被藍白立委毀憲後癱瘓而不能處理。

至於如果賴清德總統自行辭職，則是副總統蕭美琴繼任總統，沒有總統重新選舉的憲政體制。

如果民眾黨同意倒閣，國民黨方面就很複雜了，罷藍委艱困選區的藍營區域立委未必同意。不分區立委在提早解職與減少不分區席次的陰影下，也會反對。不分區立委如果被迫遵從黨紀表面上同意倒閣，還可以透過無記名秘密投票表決倒戈。

接著，就是韓國瑜院長的作為。韓院長很清楚如果國會重新改選，他不一定會重新選上國會議長，因此為了讓倒閣案不成功，他可以暗中支持無記名的秘密投票表決。再來，韓院長也可以在投票表決時的院會，以無限期的休息與進行政黨協商，讓倒閣案不能表決。反正韓院長主持的院會，司空見慣粗暴違反議事規則，沒差與己利有關倒閣是否表決。

不管政治算計 罷團持續衝刺

如果立法院倒閣成功，賴總統再來考慮要不要解散國會。此時罷團如果仍要大罷免，總統不必解散國會後，依循憲政體制更換請辭的行政院卓院長，然後由現任行政院副院長鄭麗君接任院長或代院長，其他閣員則不動或少數更動，如此來穩定政務。大罷免成功後，卓鄭可再回任正副院長。

此波由藍白立委配合中共毀憲亂政後的亂台，以及以仇很取代忠誠監督執政黨，是失格藍委被罷免的原因。大罷免一定要成功，並讓以後的藍營立委警惕要做個忠誠反對黨的反共立委。至於很難成功的倒閣解散國會，罷團仍是在倒數關鍵時刻，為守護民主、保衛國家持續衝刺，才不管藍白鬧劇！

（作者為台北教育大學台灣文化研究所兼任副教授）

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