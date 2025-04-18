自由廣場》強化戰力並升級 增購軍方直升機有必要

◎ 宋磊

據報導，為強化陸航部隊的打擊能力，陸軍計畫向美方增購卅架「攻擊型黑鷹直升機」，並同時升級現有的卅架通用版的黑鷹直升機，雖然軍方尚未透露未來確切的採購型號，但以台海防衛作戰的構想上，升級、增購直升機確實有其必要，在具體政策上，可有下列作法。

首先，未來增購的卅架攻擊型黑鷹直升機，須具備掛載、發射美製的地獄火反戰車飛彈及火箭彈，一方面強化陸航現有的空中反戰車攻擊能力，另方面透過增購的攻擊型黑鷹直升機達到擴增陸航原先的直升機編制，並同時升級陸航現有的通用型黑鷹直升機，未來陸航將配備六十架左右攻擊／運輸兩用的黑鷹直升機。

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第二，在想定的台澎防衛作戰中，從嚴角度來看，海、空軍有極高可能遭到解放軍火箭軍飛彈、長程火箭的打擊與摧毀，陸軍地面部隊在不易獲得空優的狀態下，配合未來增購的攻擊型黑鷹直升機，以及升級後的黑鷹直升機，同時配合陸軍現有兩款攻擊直升機（AH-64E、AH-1W），陸軍將擁有超過百架具備攻擊能力的直升機，大幅提高地面部隊的安全與反戰車作戰的能力。

第三，於提升、增購陸航的黑鷹直升機時，軍方高層應一併思考其他軍種採購新款直升機的必要性與需求，無論是海軍所需的MH-60R海鷹反潛直升機，或空軍救護隊所需的新款夜搜版的救援直升機，仍有採購新機的必要。

（作者為淡江大學戰略所博士生）

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