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自由廣場》農村不應是關稅談判的交易條件

2025/04/18 05:30

◎ 魏世昌

紀錄片《無米樂》裡，台南後壁的稻田隨風起伏，農民笑容樸拙而溫厚，那是台灣農村樣貌。廿年過去，風景開始變色，如今可能在一紙貿易協議下，成為談判桌上的籌碼。

川普回鍋後，再度高舉「美國優先」的大旗，雖然對台灣產品加徵高達卅二％的關稅暫獲九十天緩衝，但對等關稅仍如懸劍在上，讓工業界深感壓力，也釋出清楚訊號：美方將以此為籌碼，逼使台灣在農業市場讓步。其中，稻米這項糧食主權的象徵性作物，也被放上談判桌，令人憂心。

台灣農村面臨的不只是貿易壓力，而是一場三重困境的交疊：地價飆漲、青農凋零、糧食自給率長期低迷。後壁一公斤稻米的生產成本超過四十元，而進口美國米的價格甚至不到十元。這不只是市場競爭，而是制度、補貼與文化之間的深層不對等。

過去我們或許能靠補貼政策暫時安撫農民情緒，但在全球化浪潮之下，補貼撐不起一個農業體系，更難精準給到真正耕作的人。農村最怕的不是被淘汰，而是被忽視，被制度錯置。

當我們一次次被要求開放與讓利時，是否有反問：我們換到了什麼？美方是否願意撤回不合理的高關稅？是否願意在科技、投資或安全上給予對等承諾？如果這是一場談判，那麼農民不能總是最早被犧牲的一群。他們應是我們守住糧食主權、國土韌性與鄉村生命力的起點。

台灣不是不能談貿易，而是不能無條件讓步。應該設下清楚前提與配套：開放要有節制、讓利要有交換，更重要的，是從制度上穩住農村的生產力與未來性。包括地產分離、補貼透明、社區型農業支持、以及在地品牌的建立，都是政府應該承擔的責任。

如我們端起飯碗時，已經吃不到自己土地種出的米，那失去的不只是米價，而是整個社會與土地之間，最柔軟也最堅實的連結。《無米樂》片末，農民說：「我們不只是在種米，是在照顧這塊地。」，在關稅威脅下，更顯沈重而真切。今天我們該問的，已經不只是「能不能競爭」，而是「值不值得守住」。

若農業生產一旦崩潰，所連帶的將是糧食風險升高、農村失衡與社會根基動搖。我們必須重新把農業視為國安議題，用戰略眼光看待這片土地上的每一分耕耘。當全世界都在為供應鏈找備案時，台灣準備好了嗎？我們，要留下什麼樣的土地給下一代？

（作者為工程師）

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