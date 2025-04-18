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自由廣場》依法落實課綱精神 「國家認同」教材何來違憲？

2025/04/18 05:30

◎ 郭復齊

近日中華語文教育促進協會祕書長段心儀在報紙投書〈教育部長推反中教材 違憲違法〉一文，質疑教育部推動「國家認同、識讀中國威脅」補充教材違反憲法與法律。實際上，十二年國民基本教育課程綱要早已規範相關議題，推動補充教材，正是依法落實課綱精神與教學方向。

以全民國防教育課程綱要為例，其內容明確要求學生理解並分析兩岸情勢對我國國家安全的影響、認識兩岸關係的安全情勢與發展。課綱強調培養學生理解國家安全的定義與重要性，亦即國家為了長久生存與發展，政府須採取適當措施保障領土、主權及國家利益，提升國際地位並維護人民福祉。從國家認同延伸至國安思維，顯示理解兩岸關係對我國的影響，已是不可或缺的教學內容。

社會領域課程綱要也涵蓋相關內容，歷史科課綱規定要探討兩岸關係與臺灣的國際處境、中華人民共和國的建立及改革開放後的政經發展等主題。公民與社會科方面，課綱引導學生思考國家主權、我國國家主權在憲法上存在哪些爭議、兩岸關係如何影響我國的國際地位與處境等重大議題。段秘書長所稱憲法對我國領土、主權的爭議，正是課綱中引導學生探討的重點之一。

此外，高中公民與社會選修課程，亦引導學生探討中國的政治與經濟發展，以及其如何影響區域和平與兩岸關係。由此可見，正視中華人民共和國的存在、識讀中國並進行批判性識讀，本來就是課程的重要部分。有關國家認同的思辨，以及對中國的深度認識，早已進入教學現場，成為學生應具備的基本素養，亦是推動補充教材的正當依據。

課綱的研發與導入都應依法經適當程序審議通過，推動國家認同及識讀中國相關教材，不僅呼應現行課綱精神，也有助於培養學生具備必要的理解與判讀能力，進而實踐教育基本法所揭示之教育宗旨——使學生成為具有國家意識與國際視野的現代化國民。

（作者是高中公民與社會科教師）

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