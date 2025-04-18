自由廣場》沒有是非的政黨 出現宋建樑不意外

◎ 呂文欽

一個黨章寫著反共的政黨，卻自甘仰賴中國共產黨的鼻息；這些年來，當中共政權以絕育等手段，對新疆種族清洗時，國民黨，你聲援過什麼？當解放軍動輒文攻武嚇中華民國台灣時，那位指責顧炎武「廉恥」被民進黨刪文的國文老師，竟然炮口向著她的「境內敵對勢力」，大肆抨擊都是因為宣稱中國為「境外敵對勢力」之故，試問，這個總是與恃強凌弱者站在同一邊的政黨及其徒眾，會出現崇拜納粹的宋建樑，令人感到意外嗎？

這個政黨的黨主席高喊反獨裁、反納粹，你信嗎？國民黨副總統敗選人趙少康公然嘲諷柯文哲，要是當初不撕毀藍白合的協議，而今不但權傾天下，更不會成了階下囚，赤裸地昭告著，國民黨就是有能耐以政治力介入司法，不是嗎？然後回過頭卻斥責檢調，偵辦超高比例的死人連署罷免案是「辦藍不辦綠」，內倨外恭又顢頇迂腐，莫此為甚。

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這個黨不是雙標，而是早將權謀內化為信仰，他們的世界觀裡沒有是非，只有立場與利益。凡事皆可交易、凡人皆可利用，連歷史都能扭曲成為政治工具。當他們口口聲聲說要捍衛中華民國，其實心中所想所做，都只是從這個既真實存在卻又不敢公開承認的台灣，撈取最大利益罷了！

罷了！ 罷了！ 你若願意站出來「罷了」，這個國家或許風雨飄搖，但必將雨過天青；反之，同舟一命的你我，面對冰山的威脅，一旦船沉了，吾人豈有苟活的可能呢？

（作者為國中教師）

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