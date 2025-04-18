自由廣場》「幽靈連署」違法 藍圍北檢搞對立

◎ 林志翰

近期針對藍綠立委的罷免連署案呈現出令人瞠目結舌的統計差異，但是國民黨卻在面對司法調查時，中國國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等人卻發動包圍北檢、沒有申請集會遊行的違法情事。國民黨真的遭到政治打壓嗎？幾點意見供參：

罷綠達一七八四件 罷藍僅十二件

首先，從統計學角度來看藍綠罷免案連署書的懸殊差異，真相已不言而喻。針對民進黨立委的十七件罷免案，竟出現高達一七八四件死亡連署，對比泛藍立委卅五案中僅有的十二件，差距近一五○倍；罷免綠委的不合格率更是達到驚人的平均四十％，遠超罷免藍委的四％。這種巨大落差絕非偶然，其背後反映的是截然不同的連署發動模式。

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國民黨被指控利用青年軍與地方黨部系統進行動員，這種依賴既有名冊、由上而下的組織動員方式，若名冊老舊或為求衝量而疏於核對，極易產生大量的死亡連署與錯誤資料，導致不合格率飆升。相對地，公民團體發起的罷免藍委行動，多採街頭擺攤、自主參與的模式，連署來源較為有機且即時，雖不能完全避免錯誤，但出現大規模死亡連署的可能性顯著降低。

然而，一片低迷的罷藍連署錯誤率中，唯獨國民黨基隆市立委林沛祥罷免案，爆出達一一六件「偽造」情事，顯得極不尋常，此「一一六件」數字由國民黨執政的基隆市選委會提出，卻又傳出僅寄發廿六件查核單，都讓外界對此案的真實性及地方選務操作的中立性打上問號。

其次，當檢調針對國民黨台南市、新北市、台北市黨部就罷免連署涉嫌偽造文書等情事進行搜索，並約談台北市黨部主委黃呂錦茹時，國民黨全黨指控民進黨政府「司法迫害」、「辦藍不辦綠」，黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等人甚至動員群眾包圍台北地檢署，此舉不僅構成非法集會，更是對司法獨立的公然恫嚇與踐踏。

去年藍委修法嚴懲 今日卻造假

諷刺的是，眼見涉及的法律責任重大，國民黨竟搬出「領銜人沒有查核身份的權力」、「選委會有除錯機制」作為擋箭牌，試圖將大規模異常連署的責任推得一乾二淨。然而，國民黨立委吳宗憲、翁曉玲在去年主導完成《選罷法》修法時義正詞嚴說著，為了杜絕選舉與罷免連署中的「幽靈人口」、「偽造情事」，必須將偽造、抄襲名冊、使用死亡人口連署等行為的刑責，一舉提高到五年以下有期徒刑，並採一罪一罰，並警告造假者「不要以身試法」。國民黨如今急於將法律責任偷換概念為政治對立，其雙重標準早已昭然若揭。

（作者為國中數學老師）

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