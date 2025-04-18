社論》無恥行為更增添大罷免怒火

涉嫌造假罷免民進黨立委李坤城連署書的泛藍團體「三月圍城」領銜人宋建樑，本月15日赴新北地檢署複訊時，公開配戴納粹臂章並比出納粹敬禮手勢，引發高度爭議。德國在台協會16日以「無恥」形容宋建樑的行為，並表示最強烈的譴責。以色列駐台代表游瑪雅也對此表達深切關切與強烈譴責。（資料照，記者王藝菘攝）

國民黨為了抗衡公民團體的大罷免，採取「以罷制罷」，針對部分綠委也發起罷免連署，卻因「幽靈連署」比例太高，涉及偽造文書而遭告發，並由司法單位偵辦。其中遭檢方複訊的宋姓領銜人，卻身穿毛裝，戴納粹臂章，手比納粹敬禮手勢，還持希特勒「我的奮鬥」一書叫囂，各界則嚴厲譴責。令人不可思議的是，國民黨主席朱立倫最開始還為其開脫說，各種方式都是在諷刺民進黨的惡質獨裁，因為台灣有最新名詞「綠共」，大家要反惡罷、反暴政、反民進黨的獨裁。此事的回應方式，連藍營內部都看不下去，正擴大延燒，朱身為黨領導人，難辭其咎。

國民黨年輕一輩走極端，缺乏國際觀與歷史觀，輕率拿著納粹符號表達政治訴求，已令人搖頭。但朱立倫第一時間的反應，顯未察覺此事的嚴重性，最讓外界震驚憤怒。朱把「納粹」、「綠共」等惡名全都冠在民進黨身上，更是不知所云。稍微有基本政治常識的人均知，法西斯主義與共產主義，兩者位處政治光譜左右極端，還彼此敵視，如何能存於同一個政黨身上。國民黨從上到下理盲無知，各方已予以撻伐。以色列駐台代表游瑪雅前天聲明說，對納粹標誌及希特勒著作遭公開展示，表達強烈譴責。德國在台協會更直接指名道姓痛斥其帶有政治目的之行為「無恥」，並指納粹主義象徵著對人類的鄙視與迫害。我們外交部也呼籲國人避免採取這種傷害其他國家人民情感、破壞台灣整體形象的言行。三國官方同聲譴責，真是丟盡台灣人的臉。

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以猶太人為主體的以色列，對納粹符號或象徵是深惡痛絕，德國政府針對二戰時期納粹黨犯下無可原諒錯誤，時刻警惕反省。國內反對黨年輕人，毫無同理心，大家無法苟同。但以色列與德國罕見用語強烈，更是反映對其所屬政黨未能第一時間處置的極度不滿。外界揭露，支持國民黨的部分極端者，也曾扛著納粹旗幟出現在藍營的群眾活動裡，顯然這樣的行徑，未被真正禁絕。國民黨人因罷免連署涉及不實而被查辦，即便想藉由反控執政黨操弄司法，來轉移焦點，也不該利用他國歷史與人民的傷痛記痕，作為「反諷」訴求。一個政黨對自身錯誤的毫無反省之能，難怪會不斷地犯錯，甚至釀成國際事件。中選會向最高檢察署告發涉嫌偽造或往生者連署的罷免案，罷綠、罷藍數據相差明顯懸殊，無論是抄名冊、偽造簽名與濫用個資，站在司法部門，當然得從最嚴重的政黨查起。國民黨卻只想硬拗。

最近朝野兩黨都有年輕世代涉及司法案件，但兩黨回應大不同。司法機關偵辦總統府及外交部等重要機關的共諜案，涉案者為民進黨內栽培的幕僚，曾將賴清德行程等資訊流出，案件經披露，民進黨除高度譴責並支持嚴辦，所屬地方黨部均在極快時間開會將其除名，宣示態度。反觀國民黨，對於檢方偵辦「死亡連署」，傳訊領銜罷綠委連署案的幾位國民黨青年軍成員，全推向是執政黨的司法操弄，試圖升高為政治事件。對照公民團體發起罷藍委的行動，是辛苦擺攤彙集一份份連署書。再看國民黨「以罷制罷」，少有設攤，卻能在極短時間送件，外界因此高度質疑，這恐已涉及系統性造假。最該負責的政黨領導層卻「保持距離」，猶如置身事外，國民黨年輕人被推上第一線，承擔後續的司法究責。難怪有連署人母親痛陳，呼籲這些青年不要成為國民黨高層的棋子。

大罷免浪潮的出現，在於人民不滿藍白立委過去一年多，挾持國會多數肆無忌憚擴權，通過諸多讓行政部門窒礙難行的法案，並凌駕於其他憲政機關，毀憲亂政。今年初通過的總預算案，大幅刪凍結果，更使賴政府陷於運作困境。各地公民團體自主發起的罷藍委行動，正是反映對其造成的民主亂象，以憲法賦予的罷免權進行反制。藍營的罷綠委案有高比例的「幽靈連署」，形同破壞罷免程序，亦屬民主亂象，難道司法不應該調查釐清嗎。此外，國民黨回應黨內青年模仿納粹行徑，之後雖然改稱反納粹與反法西斯主義，仍只見口頭切割，無對其黨紀處理，甚至也沒道歉。藍綠教育黨內青年人方式，的確很不同。上梁既如此，下梁有偏差，已不足為奇。行己有恥，方能使於四方。當上下都不必認錯，人民將有更多質疑，勢必衝擊罷免綠委的正當性；而另方面，則更增添對藍委大罷免行動的怒火。

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