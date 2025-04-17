自由廣場》強化山林治理 應對火災新挑戰

◎ 陳琪

陽明山小油坑遊憩區日前發生大規模山林火警，延燒超過五十公頃，動員上百消防人力、出動空中與地面資源，數小時才撲滅。起因初判為監測設備故障釀災，雖未造成傷亡，卻已充分暴露出台灣山林防災機制的隱憂，也再次提醒我們：面對極端氣候下日益頻繁的山區火災，政策層面的全面檢討與改革，刻不容緩。

首先，山林火災應對不應只倚賴事發後的緊急反應，更應提前建構科學化的預警與監控系統。現行山區步道與國家公園多設有監測設施，但若設備本身成為風險源，顯示安全規範尚不完備。政府應強化對山區設施的消防安全規範，要求設計具防火材質、斷電機制與自動警報系統，並納入年度安檢項目。此外，可引進AI監測系統，結合氣候資料與感測器即時數據，自動通報，爭取黃金反應時間，避免小火釀大災。

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其次，針對山林消防資源配置也亟待重整。多數山區水源不足，消防車難以抵達，常仰賴臨時中繼與空中載水支援。這樣的應對機制雖可應急，但效率與成本皆高，並非長遠之計。政府應預先於各大山區布設固定型蓄水池或地下儲水系統，並結合地形資料設置戰略型消防通道與水管延伸線網絡，提高火災時的地面滅火效能。

更重要的是，應建立「山林火災專責應變隊伍」，培養熟悉山地地形、具備野外消防技能的人力，以減少臨時動員所帶來的反應延遲。

此外，跨部會協作機制仍有加強空間。此次火警能迅速撲滅，仰賴中央與地方、消防與林務、甚至空勤總隊的緊密合作。然而這種「臨時聯防」若無常態化制度設計，難以應對更頻繁、更難預測的未來災情。建議政府推動全國性「山林火災防災平台」，統合各單位資訊、制定聯防SOP、實施定期聯合演練，並推動地方政府建立自己的山林災害治理計畫，以制度化的方式保障林地、步道的安全。

最後，必須強調社會參與與教育的重要性。許多山林火警源於人為疏忽或不當使用火源，顯示民眾對自然風險的認識仍有不足。政府應加強生態保護區、國家公園的風險教育，明確設立禁止生火、高風險區域封閉等指引，並透過社群媒體與地面標示提醒遊客注意。更可與在地志工、登山團體合作推動「山林守護人計畫」，培養民間第一線的風險監測與通報力量，建立全民防災文化。

（作者為台北市民）

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