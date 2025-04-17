自由廣場》「關稅大帝」逼選邊 越南恐迎中國懲戰

◎ 于則章

在美國總統川普高舉關稅大刀威脅下，過去被視為中國後院、在川普第一個總統任期時扮演幫中國貨品洗產地的東南亞各國面臨須表態選邊站，否則就會被視為中國共犯，齊遭美課徵高額對等關稅的沉重壓力。

其中，尤以越南所承受的壓力最大，因此，越南除了率先表達要將對美國商品的進口關稅調降至零，甚至還表示將對中國鋼鐵製品課徵卅七．一三％反傾銷稅作為投名狀向美輸誠，而與中國簽署FTA的韓國也立即跟進。

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面對美國大動作拔樁的強大攻勢，中國國家主席習近平終於按耐不住，在四月十四日展開為期五天的東南亞三國的訪問，首站就選擇了越南，而越南雖然做足了面子給習近平高規格禮遇，但對於習近平呼籲越南共同反對美國的「單邊霸凌」卻保持沉默，讓習近平這一趟固樁之旅的成效備受質疑。

越南雖然與中國由於同為目前世界上「唯四」的共產主義國家，意識形態相同、文化相近讓兩國關係一直非常密切，在川普第一任期對中國展開貿易戰時，更因大量的外資企業轉進越南而受惠頗豐，但由於越南千年來飽受中國侵略的威脅，尤其是一九七九年中國發動的「懲越戰爭」至今仍讓越南人對中國一直心存戒心。

特別是，中國近年來野心勃勃地在東亞擴張海泉勢力範圍，對南海提出了「九段線」的歷史主權論，形同將南海當成中國的內海，引發東南亞各國的強烈反彈，而越南的反應尤其激烈，連中國玩偶公司推出的盲盒「娃三歲」系列，也因為臉上圖案疑似中國宣示南海主權的九段線，引發越南民眾抵制價格暴跌。

如今，面臨了川普這一位「關稅大帝」以關稅為武器要求各國選邊站的強大壓力，跟中國在歷史上有千年之仇、現在又有領土糾紛的越南，無論是出於主觀上的好惡或是現實上的利害考量，既然已經在第一時間表態聯美抗中，僅僅因為習近平的親自登門拜訪就再回頭的可能性恐怕是微乎其微！

在這樣情況下，中國將面臨四面楚歌遭受天下共擊之的困局，自二○一八年正式「稱帝」以來卻因不斷做出錯誤決策，搞得中國每況愈下的習近平，會不會效法前輩鄧小平對越南發動第二次「懲越戰爭」，來轉移內部的矛盾以鞏固搖搖欲墜的皇位？恐怕是河內政府無法迴避且須嚴肅思考的課題！

畢竟，相較於中國喊了七十幾年卻受限於客觀條件不允許，以至於到現在還是只能說不能做的滅台戰爭，攻打沒有海峽天險阻隔，也沒有美日等強國支持的越南，對中國顯然是容易得多，更能夠達到殺雞儆猴防止馬來西亞、寮國等其他東南亞國家效尤，對中國產生災難性的骨牌效應。

至於中國最後會不會像第一次「懲越戰爭」那樣反被越南打得鼻青臉腫虎頭蛇尾的結束？那已經不是習近平所在乎的問題了。

（作者為公務員）

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