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新聞線上》國民黨的黨紀蕩然無存

2025/04/17 05:30

「凡是國民黨員犯罪，就是民進黨政治迫害」，成了國民黨主席朱立倫的口頭禪，連「綠共」這種酸言酸語，朱也朗朗上口。圖為朱立倫16日主持中常會。（記者塗建榮攝）「凡是國民黨員犯罪，就是民進黨政治迫害」，成了國民黨主席朱立倫的口頭禪，連「綠共」這種酸言酸語，朱也朗朗上口。圖為朱立倫16日主持中常會。（記者塗建榮攝）

記者陳杉榮

雖然有許多人不喜歡馬英九，但馬和黑金政客、政治病毒劃清界線的「宣示」，大家並不陌生。馬英九擔任國民黨主席時期，只要黨員觸犯黑金條款或其他刑事案件，他必然「震怒」，下令黨紀處分！現在的國民黨，只要黨員犯罪犯法，朱立倫一定說是「綠色恐怖」、「民進黨政治迫害」，黨紀早已蕩然無存。

公民團體為什麼發起大罷免，就是傅崐萁帶領國民黨立委在立法院踐踏議事規則、侵犯其他憲政機關職權、癱瘓司法院憲法法庭運作、濫刪濫砍濫凍中央政府總預算、置監察院於死地。擔任過行政院副院長的朱立倫明知有錯在先，從未自我反省，放任傅崐萁繼續作亂國會。眼見大罷免燒起來了，國民黨「東施效顰」，搞罷免反制。

罷免國民黨立委掀起浪潮，是台灣民主自救運動，各選區的罷免連署站搶搶滾，展現強大民意。國民黨所發動的罷綠行動，最初並未設置連署站，鄰里也無宣傳，但連署的數字卻「自動產出」。經過蔣萬安、侯友宜、盧秀燕等執政的地方選委會查核，罷綠的「死人連署」出奇的高。許多「被連署人」也公開說明，並未參與罷綠連署，他們向地檢署提告，指控國民黨就是「抄名冊」，才會有這麼多的幽靈連署。

台南地檢署最先就民進黨立委王定宇、林俊憲罷免案發動偵查，國民黨台南市黨部副主委等人涉嫌偽造文書，觸犯選罷法及個資法被收押禁見。台北地檢署偵辦立委吳沛憶、吳思瑤罷免案涉幽靈連署案，國民黨青年軍「罷吳四騎士」等人分別依偽造文書等罪交保。新北地檢署偵辦立委蘇巧慧、李坤城、吳琪銘、張宏陸等罷免案，搜索傳喚被告過程，藍營罷團青年宋建樑竟以納粹之姿挑戰國法，朱立倫第一時間加以聲援，德國和以色列駐台機構強烈譴責如此無恥敗行，國民黨不僅丟自己的臉，還把台灣的臉丟光光了！

黨員犯罪，國民黨本應祭出黨紀，訴求社會諒解，但朱立倫的國民黨早已不是馬英九的國民黨。從宜蘭縣長林姿妙涉貪起訴開始，黨紀被丟入太平洋，不僅未作處分，還耍賴污衊司法，「凡是國民黨員犯罪，就是民進黨政治迫害」，成了朱立倫的口頭禪，連「綠共」這種低級下流的酸言酸語，朱也朗朗上口。一連串的「死人連署」案，國民黨推說「綠色恐怖」，毫無悔意。

「死人連署」必然查得出真兇，藍營這些年輕人為了黨背鍋，一輩子成為前科犯，值得嗎？他們應該自救，不要自誤前途。嘉義縣市罷免民進黨立委陳冠廷和王美惠的提議人「半途而廢」自救，可作為改過自新的參考。而且，既然國民黨廢棄黨紀，傷害政黨政治的品質，就請檢察官加把勁用力查，揪出幕後的藍營高官繩之以法。

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