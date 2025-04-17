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社論》「大中」、「大華」與「小華」

2025/04/17 05:30

一九九○年代以來，歷經憲法增修、南京法統終結、寧靜革命，政府與民代皆由台灣選舉產生，「大華」和平演化確立為「小華」，二三○○萬人都是參與者、見證人。（資料照）一九九○年代以來，歷經憲法增修、南京法統終結、寧靜革命，政府與民代皆由台灣選舉產生，「大華」和平演化確立為「小華」，二三○○萬人都是參與者、見證人。（資料照）

蔣萬安鐵口直斷：要消滅中華民國的是民進黨跟共產黨，民進黨才是共產黨的走狗。國共合作還口水噴人，簡直忘了國仇家恨。中華人民共和國（以下簡稱「大中」）一向主張，七十六年前中華民國被它所滅（以下簡稱「大華」），國共內戰只剩下「中國台灣省」這塊拼圖。如今民進黨執政下，以中華民國之名，維持獨立之實。反觀，國民黨的「大華」（包含「大陸」），只存在於歷史教科書，且成國共兩黨反獨促統工具。

一九六四，彭明敏師生的「台灣自救運動宣言」強調：「一個中國，一個台灣」早已是鐵一般的事實，那是台灣獨立的曠野呼聲。至一九七一，聯合國「排我納匪」，楊西崑（時任外交部次長）私下提議改為「中華台灣共和國」，而雷震主張成立「中華台灣民主國」。楊、雷的苦心孤詣，無非提醒兩蔣：揚棄已失理據的「大華」，改以「小華」（台澎金馬）維繫「自由中國」的命脈。兩蔣則口嫌體正直，在反攻神話下力求「維持小華現狀」。

兩蔣來台，忽焉第四代都成年了，「小華」似乎不脫幾種想像，而並非每一種想像都有可能性：一是，「反攻大陸、消滅共匪」，把中華民國國旗升上南京總統府。二是，終極統一，但若沒有能力統人，只好被統，亦即，「大中」統一「小華」，共產消滅民主。三是，「永遠維持小華現狀」，「大中追求完全統一」，台海緊張也就成為國際關切的焦點。四是，地緣政治衝突使然，「小華」演化為台灣共和國。五是，成為美國第五十一州。不過，迄今北京的劇本只有一種，一國兩制則在香港劃下句點。

回到一九四九，國共內戰勝負揭曉，蔣氏政權流亡台灣，此後，「大華」被巫女棒變成「小華」。因緣際會，這樣的現狀維持至今。當年基於防止共產勢力擴張，西方國家默認蔣氏「借用」仍屬日本領土的台灣，且因反對「大中」而在聯合國繼續支持「小華」代表中國。儘管如此，從一九五四的中美共同防禦條約，到一九七九的台灣關係法，在在明訂：中華民國，限於台灣與澎湖。國際社會，也都如此默認「小華」是台灣的事實統治者。蔣氏對「小華」愛恨交織，那是他們父子的命運。除了國共江湖恩怨，更關鍵的考量應是，放棄「南京正統」，「永遠的蔣總統」便失去合法性，必須進行改選，屆時「小華」只有「台灣代表權」，一如現在。

一九四九，可謂中華民國的歷史斷層，而且，隨著時間推移，斷層越來越清晰。一九八六成立的民進黨，二○○○首次執政，二○一六二度執政，二○二四三度執政，從在野時代的「大華是外來政權」、「大華已經滅亡」等論述，轉變至「維持小華現狀」，而非「消滅中華民國」。在「制憲、建國、獨立」主張者看來，不斷「向中華民國靠攏」。阿扁的一邊一國，小英的維持現狀、兩岸互不隸屬，我們這邊依舊是「小華」。賴桑說，一一三年前，一群充滿理想抱負的人揭竿起義、推翻帝制（大華）；中華民國已經在台澎金馬落地生根（小華），和中華人民共和國（大中）互不隸屬。賴桑的論述，素描出「大華」褪變為「小華」的過程。他的「務實台獨」，符合兩蔣威權時代到民主時代李扁蔡的路線。唯有馬英九們，致力於「大華」連結「大中」。「大華」不再，「小華」好端端的，為什麼民進黨作為捍衛者，卻被國民黨指為消滅者？恐怕是因為，國民黨不反共了、不三民主義統一中國了，一心一意附隨中國共產黨：「大中」必須完成消滅「大華」、兼併「小華」之夢。於是，國共所見略同，不可「永遠維持小華現狀」，因為那會為台獨保留機會之窗。

一九九○年代以來，歷經憲法增修、南京法統終結、寧靜革命，政府與民代皆由台灣選舉產生，「大華」和平演化確立為「小華」，二三○○萬人都是參與者、見證人。除了少數「民主不耐症者」，明知「大華」早已失去中國代表權，仍繼續幻想「大華」、拒絕面對「小華」現實，不啻提供「大中」消滅「小華」、併吞台灣的理據。說不定，這就是他們的內心戲。而「小華」的生存之道，唯有在國際上宣稱、也讓國際承認「小華」的「台灣代表權」。「小華」，這個目前主流民意的共識，民進黨第三次執政仍在「捍衛」，那是該黨歡喜做、甘願受。至於，川普的「反向尼克森」，地緣政治一旦風捲殘雲，台灣會不會從「小華」水落石出，那是另一回事了。

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