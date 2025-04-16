自由廣場》（鏗鏘集）如果中國是一個民主國家

◎ 李敏勇

如果中華人民共和國政治民主化，而台灣的中華民國仍是專制國家，那麼從前服膺蔣介石、蔣經國反共戒嚴體制的中國國民黨人現在的轉向、趨附中國，否定中華民國據台治台反共黨國路線，或許可以理解。但一九四九年以後在台灣，中國國民黨壟控的中華民國歷史，一九四五年到二○○○年半世紀多的政治過程將失去意義。

事實並非如此，中華人民共和國的「中國」並不是政治民主化國家。世界民主陣線以聯中制俄想要形成世界新秩序的企圖早已幻滅，中華人民共和國、俄羅斯仍然是世界政治秩序不安定的根源。走資化的某種程度經濟發展並未真正帶來中國人民的福祉，專制極權主義的宰制讓許多中國人逃離，歐美許多民主自由國家成為中國人移民出亡的選擇。

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中華人民共和國在一九八九年的六四天安門事件粗暴地顯示反民主的動向，在歐美國家視為工廠、市場的條件而發展出違背共產主義經濟原理，以國土大、人口多、走資化成為僅次於美國的經濟體。但恃強而驕的國策引發世界疑慮，已形成發展挫折。不同於一九九○年代末期，台灣商人不顧當時李登輝以總統的「戒急用忍」勸阻，傳統產業競相西進，形同助長中國對台灣侵犯力量。現在中國的野心受到世界扺制，而且投資條件不佳，台商順勢逐漸退出中國。

許多台灣持有中華民國國籍的人民也持有雙重國籍，與中華人民共和國移民美國的人民一樣不信任自己所屬國家，或感覺不安。不，這表示作為國民的立場，許多人不相信中國一個正常國家，持有中華民國國籍的人們也因為潛在的中國威脅因素而想要避險。

那何以中國國民黨面對台灣民主化，對自己的政治不再有黨國優勢，會對中華人民共和國有所期待？只因為民進黨是競爭者，是中國共產黨敵對者，而敵人的敵人是友人？或想藉親共聯中清洗從前據台反共的罪名？！

如果中國是一個民主國家，不會想併吞台灣，台灣也會親近中國。台灣是漢字文化圈國家，也可能像日本、韓國一樣從漢字發展出自己的文字系統。台灣在東亞形塑自己的國家，但並不屬於中國，這才是世界的樣子，而不是把世界變成中國。元帝國和清帝國治理過中國，被含納在中國，不同於日本、朝鮮（現南韓、北朝）以及台灣。

如果中國是一個正常國家，獨立的台灣可以與中國有外交關係，台灣的國民與中國的國民互相往來就會正常化，中國的攻擊性武器和台灣的防衞性武器也可以緩和而互相增加國民福祉。亞洲太平洋的區域和平更會因而形成，區域的發展更會看到亮光，中國也會有真正大國的樣子。中華民國在台灣的地位出現危機，聯合國的中國代表權地位不保前，外省人知識份子曾有「中華台灣民主國」保台之議。這樣的歷史值得省思！

一些在台灣的「中華民國人」刻意以「中國人」和「中華人民共和國人」混淆，形成國家認同的混淆，不只是政治之病也是文化之病。這是附和中國共產黨消滅中華民國，對中華人民共和國人有害無益，只顯示一些變節轉的之輩的醜陋行徑。

這個國家的人民，現況是「台灣人」、「中華民國台灣人」、「中華民國人」。為免國號對中華人民共和國形同侵權，或混淆國家認同與識別，台灣就是台灣，未來或有共識。期待民主的深化對台灣的國家重建會有建設性發展，也期待中國也會脫一黨專政，發展成民主國家。但看香港民主黨被廹解散，卅年的民主之路劃下句點，中國的民主化顯然遙遙無期。

（作者為詩人）

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