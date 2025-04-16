自由廣場》這群藍委最該來看《國有器官》

◎ 朱孟庠

在與美談判關稅時刻，國民黨卻要幫中國開後門，陳玉珍的《離島建設條法案》要讓台灣跟關稅多達一四五％的中國綁在一起？洗產地、引入中國廠商，讓中國貨物、勞力自由進入，含醫療、經貿專區。陳玉珍法案引進中國醫生作為醫療特區，簽名的有李彥秀、張智倫、林德福、廖先翔、魯明哲、萬美玲、徐欣瑩、林思銘、邱鎮軍、丁學忠。能想像這些二階被罷者還照簽。

藍委們應該來看《國有器官》。逃出魔掌的鄭醫師敘述在不知情下受命執行活摘器官過程「不打麻藥，活摘器官，開膛破肚…腸子、血一下就湧出來。之後兩組人，每組就取一個腎臟，左右兩顆腎臟。」「再拿了一把止血鉗，左手按著他的頭，用右手直接就把整個眼球挖了出來…我永遠忘不了那十八歲小兵的眼神，他農村的媽媽花了一萬人民幣送他來軍隊…」「在場的其他人呢？都非常熟悉的做著那些動作？代表這已經行之多年了嗎？」

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連一個質樸的小兵，器官也會被摘，只為了錢？醫生竟熟練地做出這樣的毫無人性的事？國民黨在疫情期間一直要進中國的科興疫苗，最後疫苗有毒，搞疫苗的被槍斃了，如果是國民黨執政，台灣就垮了。陳玉珍放心中國的醫生？藍委對中國醫療有信心？

《國有器官》紀錄片拍攝長達七年，血淋淋的敘事極諷刺！然投共藍委還要拉著台灣人和專制中國一統，焉能不罷？罷團不妨下戰帖，邀請藍委一起看《國有器官》 。

試問，天天喊統一的馬英九、搞《離島建設條例》的陳玉珍，和簽下法案的藍委們，你們願意親臨戲院觀賞「你那偉大祖國」，開腸剖肚活摘人民器官的「德政」？鄭醫師的經歷，還不夠血淋淋嗎？

引進中國醫生是破窗效應，《離島建設條例》是大破口，紅色勢力已盤據國會，台灣人堅定守護自己的家園，罷免是民主聖戰，是剿匪，只能成功，不能失敗。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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