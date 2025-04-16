自由廣場》（林保華專欄）毛澤東力挺習近平抗美？

中國外交部發言人毛寧搬出毛澤東一九五三年二月在全國政協就當時韓戰的講話，來證明毛澤東力挺習近平抗美。原文是：「時間要打多久，我看我們不要做決定，過去是由杜魯門、以後是由艾森豪威爾，或者美國將來的什麼總統，由他們去決定，就是說他們要打多久就打多久，一直打到完全勝利！」於是習近平揚言要對美國「奉陪到底」。

毛澤東講這些話時，習近平還沒有出生，憑什麼把兩人掛鉤？但是毛寧能夠從中共的檔案館搬出當年毛澤東的講話錄音，也可知她的來歷不簡單。她也是湖南湘潭人，出生於一九七二年，毛澤東逝世前四年，她卻是毛澤東的堂妹。也就是說，她的爸爸與毛澤東的爸爸都是毛家「貽」字輩。應該是毛澤東這一支家族天生異稟而代代早生貴子，以致同輩而年紀卻相差八十年。

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不過因為同年三月五日史達林腦溢血去世，七月韓戰就停戰至今。坐山觀虎鬥的史達林反對停戰，毛澤東不敢抗命，史達林一死，不到五個月和談就水到渠成，毛連殺子之仇都不顧了。「要打多久就打多久」？原來只有五個月。十幾年後，毛澤東更以「乒乓外交」結束「一邊倒」，二十多年期間如何痛罵美國都進入檔案室。

這次為了應付川普，北京除了搬出毛澤東，還召開有政治局七常委領銜的中央工作會議來討論週邊國家的外交。二○一三年歐巴馬提出「亞洲再平衡」時開過一次。北京奪取了南海控制權，歐巴馬卻缺少作為。本次會議開完，習近平御駕親征訪問三國，要週邊國家與北京建立命運共同體。首要目標就是「同志加兄弟」的越南。本來越南搖擺在中美之間，如今為了修建鐵路而加入「一帶一路」，被綁架掐住喉嚨。

去年十月總理李強訪越時，已經簽了大堆協議，越方也答應回訪；現在還沒回訪，習近平又來了，又簽了幾十項協議。可見習近平急迫之心。但也被川普定調他們在做損害美國的事。看越南如何為自己解套。

柬埔寨雖很親中，四月初在中國援助下完成擴建雲壤軍港引發外界疑慮。但柬埔寨首相洪瑪奈強調任何國家都可使用該基地。而日本海上自衛隊艦船將在本月中下旬成為竣工後首次靠港的中柬兩國以外的外國艦船。習近平此行是否要拉住柬埔寨不要走太遠？

貫穿大馬東海岸而由中國修建的鐵路預計明年完工，然而大馬民間已經為中國滲透升起五星旗和唱紅歌而不安。會不會回到陳平二．○領導武裝叛亂的時代？

越、馬等國與中國有領土爭議，北京反對東協與它集體討論，要單對單以便各個擊破。然而面對川普，北京拒絕單對單會談。各國都有自己特殊問題，如何揪團討論關稅？可見北京的所謂外交政策都是極端自私的政策，這次習近平出訪也是如此，如果輸美貨物改為傾銷這些國家，看看這些國家經濟將如何完蛋。宏都拉斯被中國欺騙與台灣斷交證明一切。

（作者林保華為資深時事評論員）

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