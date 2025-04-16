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自由廣場》李孝亮的選擇或聽媽媽的話

2025/04/16 05:30

◎ 王崇堯

罷免民進黨立委吳沛憶的國民黨召集人劉思吟、領銜人李孝亮可能涉及偽造或抄寫往生者連署，近日遭到搜索。李孝亮在臉書聲明「我或許會被收押，但我絕對不會屈服」。

法國哲學家沙特曾被年輕人詢問，在從軍對抗納粹或在家孝順父母之間該如何選擇？沙特回說：「作你該作的選擇！」那麼，李孝亮在忠於國民黨及孝順母親之間又該如何選擇呢？不管李孝亮聽不聽母親的提醒，至少他作為一個願意捨身跟隨耶穌的基督徒，應做出合乎信仰的選擇才對，那就是「不可作假見證（抄死人連署書），來陷害他人（罷免立委）；且對於真相也該據實以告，不可說謊。因為耶穌說過真理就是「是就是是，不是就是不是！」

國民黨高層及北市黨部與青年軍，現在個個撇清責任，推向李孝亮要為國民黨捨身，自己承擔罪責。這種無情無義不顧同志生死的黨也真少見！

加州大學Thomas B. Gold，著作〈同志之後：文化大革命以來中國的人際關係〉，明言作為維繫中共的同志情誼，在八○年代後就被新興資本市場所驅動的經濟價值觀迅速的壓倒了。其中提到胡錦濤掌權初期，人民日報轉載一位匿名幹部說法，現在的官場，打死我，我也不敢稱呼任何領導為「同志」。特別當你遇到一個在你未來職涯中，可能必須依賴的權力領導人時，你還敢稱呼他為「同志」嗎？

原來，以「中國」統稱的黨，不管共產黨或國民黨，「同志」己成為對下屬階級的稱呼而己，是可隨意丟棄的。在政治權力的利益背後，像李孝亮這樣不懂自己的黨內世故、自以為黨是照「理想」行事，其實所作所為卻類似「詐騙集團」，早晚會倒大楣的。奉勸李孝亮還是聽媽媽的話較好！

（作者為前台南神學院院長）

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