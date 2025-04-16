自由廣場》中國「吃子文化」 國民黨青年軍的借鏡

◎ 康駿銘

中國國民黨面對著洶湧的民主浪潮，不僅未傾聽民意，檢討一年來在國會內外毀憲亂政、通敵賣台的行徑，還堅持走仇綠路線，以「抹綠」全台罷團的方式，試圖將台灣人對他們所作所為的不滿，刻畫成為「民進黨發動的政治鬥爭」，借此打著「以罷制罷」的旗號，找來年輕黨工偽裝民團領銜對綠委進行的惡意罷免。這些年輕人不僅提不出任何能說服大眾的罷免理由，更鬧出涉嫌偽造文書的「死人連署」，還跟著民眾黨操弄「政治打壓」，卻隻字不提藍營縣市長對真正公民團體的公權力施壓、行政刁難，及越發頻繁的滋擾事件。

國民黨在面對異見時，仍以打壓方式來鞏固權力，也根本不清楚被罷免原因。可笑的是，藍白當初正是為了所謂「防止死人連署」而決意強推《選罷法》修法，國民黨不但搶在自己修的法生效前送件，現在還真的爆出死人連署、抄名冊，難道是在身體力行示範修法的「必要性」嗎？

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堂堂百年大黨，不好好訓練已為數不多的青年軍的論述能力、政治專業和倫理，反而重用如徐巧芯、羅廷瑋此等靠著哄騙、煽動仇恨來博取聲量，只談私利而不談理想的人物，這些年輕立委們不但未替國會帶來新氣象，反而在傅崐萁帶領下破壞過往「鬥而不破」的局面，就算面對民意反撲或司法審訊，至今仍一昧地全數諉過於民進黨。政治人物也好、支持者、網紅都好，這就是被藍白荼毒出來的年輕人的模樣。

國民黨當初高喊所謂的「票投民進黨，青年上戰場」來恐嚇民眾、協同中國削弱台灣人保家衛國的意志，又造謠賴總統兒子在外國躲兵役，結果自己先把別人兒子當成鞏固權力的墊腳石。更遑論過往的服貿要讓中國人來搶年輕人的工作；要改回年金讓造成對年輕世代的不公；要放寬中配依親濫用健保資源來增加年輕人的負擔等等；國民黨實踐中國式「吃子文化」的例證根本就不勝枚舉，區區一個李孝亮，又何足掛齒？

（作者為台灣基進國際部專員）

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