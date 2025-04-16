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社論》「共諜」與「通匪」

2025/04/16 05:30

賴政府、民進黨「共諜」鬼影幢幢，朱立倫說：都是民進黨為了錢去當共諜，真是無恥透頂；黃國昌批：綠營才是中共同路人的大本營。其實，如果藍白出之以正常思考，應可慮及民進黨潛伏共諜，本黨災情是不是更嚴重？更要心生警惕：國民黨、民進黨、民眾黨「同為受害者」，朝野各黨應該同仇敵愾，共謀「肅清匪諜」之有效辦法，拒止中華人民共和國介入台灣內政。

多年來的國軍共諜案，哪個政黨佔大多數？若干退役、現役軍人，公開或更不避諱的私下，一副解放軍若武力犯台，他們將投降或是消極不抵抗的態度，其危害程度不輸共諜吧！主動為和統、武統效勞，如此「軍魂武德」，馬英九、朱立倫難道心安理得？匪諜就在我們身邊了，國安五法之後的國安十法，藍白還要繼續擋下去嗎？指責民進黨遭共諜滲透，自己卻依然故我「通匪」，不怕笑死習近平？國民黨立院總召率同黨立委至中國聽訓，國民黨立委要求農業部長提供「戰時糧食配送站配置圖」，有這些高度配合的立委，北京省下多少發展共諜組織的力氣？

最近，對於鼓吹武統之中配，以及民進黨內的共諜案，國安相關部門放手處理，完全是必要之舉，唯一缺點是稍嫌太遲。賴十七條，境外敵對勢力，恢復軍事審判等，再遲就來不及了。而中共協力者，斥之為戒嚴再起、台獨叫陣、挑釁中國。那些人，樂見國安漏洞大開，共諜案刑責太輕，構成要件過嚴。如此這般，還幸災樂禍共諜滲透賴政府、民進黨，同時在立法院力抗國安補漏，會不會其中就有共諜、地下黨員？回顧國共內戰，蔣氏政權不堪一擊，撤退台灣痛定思痛，將肅清匪諜當作首要之務。因為，蔣氏至此才恍然大悟，黨政及國軍，被中共全面滲透，剿匪機密敵人同步得知，那還打什麼仗！來到台灣，一九五○，破獲在總統府辦公的中將參謀次長吳石及若干軍官匪諜案，經軍法審判死刑伏法。一九七三，中共追認吳石為革命烈士。白色恐怖時代，不乏冤案錯殺，但破獲的匪諜案，仍足以令人警惕：台灣的民主絕不可替匪諜提供溫床。

兩岸交流的一九九○年代，雙方的密使表面上化干戈為玉帛，實際上中共派來台灣發展組織的特工並未停止。隨著中國經濟崛起、民族主義高漲，中共誘之以經濟私利、意識形態，吸收台灣軍民充當共諜。科技產業為了彎道超車，也以優渥條件在台灣尋獵特殊技術人才。文化、宗教交流，兩岸自由婚姻，更是台灣官民所輕忽的滲透途徑。可以說，台灣視以為常的民主，為「境外敵對勢力」打開不少方便之門。中華人民共和國要併吞台灣，還管你什麼國民黨、民進黨、民眾黨、本省、外省、男女老幼？匪諜就在你身邊，黑貓白貓被吸收就是有用的共諜。

最近，賴政府反擊中共滲透，可以確定的是川普政府並不反對。也許可以視為指標之一，繼新冠疫情、烏俄戰爭之後，川普第二任的美中關係螺旋式下墜，最近的關稅戰硬碰硬，致使美中關係更回不去了。川普政府表明，未來美國將專注於印太地區面臨的中國挑戰，各地盟國必須擴大包括軍事在內的承擔。從而，賴政府提高國防預算到至少GDP三％，乃至有力反擊來自中國的國安威脅，符合川普政府期待台灣的角色扮演。而台灣的熊貓派，所謂的「親美和中」，則一直往「疑美親中」傾斜，關稅戰即為最近的例子。藍白日益滑向北京，AIT的近距離觀察，應該不難看出端倪。

二○二四大選之後，有一個現象十分搶眼，那就是，國民黨加速「脫美入中」。朱立倫的角色十分有趣，一方面派夏立言鞏固國共合作，一方面透過傅崐萁惡搞國會之亂，在解放軍擾台、圍台之際，令本土政權內外交迫，遑論「務實台獨」。一時之間，中共的在台協力者，儼然從各個角落浮出地面。今年初，川普第二任揭幕，美中關係緊張可期，國民黨更無懸念地向北京一面倒。可以想像，隨著美中關稅戰、貿易戰、地緣爭鋒，「脫中入北」、「脫美入中」的兩極化會更白熱化。這樣的國民黨，以及它盤根錯節的「深層政府」，會不會像「烏克蘭的俄語區」那樣，扮演中國和統、武統台灣的「內應」？

「內應」，加上潛伏於政府、執政黨的共諜，危險非同小可，本土政權與台灣人民皆須嚴肅以對。但願，本報專欄作家何瑞恩所期許，「外部不確定性應促使台灣政黨彼此讓步」（四月十三日），這樣的語重心長不會落空。

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