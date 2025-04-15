晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》給國民黨朋友的一封公開信：在團結中守護台灣的未來

2025/04/15 05:30

◎ 無名

身為一位曾經深信國民黨理念、並曾在對岸親身經歷過社會運作的人，我懷著沉重心情寫下這封信。中共的野心不再掩飾，我們正面臨空前挑戰，若國民黨無法及時覺醒，恐怕會不自覺淪為讓中共得逞的助力。這是曾經與你們一樣的人，想共同守護台灣的呼籲。

在中國經商十多年，我親眼見證了一個以權力為核心、法治缺位的社會體系。有權有錢者可以橫行無忌，而老百姓往往無處伸冤。許多我們以為「全世界都一樣」的問題，在那裡根本不需要遮掩，因為「誰敢揭發，就是你在造謠」。相比之下，台灣的制度雖不完美，卻仍維持了基本的公平正義。我深深體會到，「制度設計」比文化背景更關鍵；若我們不珍惜民主、忽視中共滲透，台灣也會走上同樣的道路。

中華民國是台灣：我們必須先在內部取得共識

很多藍營朋友仍習慣性地從「中華民國＝中國」的角度理解國家定位，進而將「民進黨＝台獨」視為主要敵人。然而現實是，中共才是對台灣主體性最迫切而直接的威脅。我們若陷在這種過時的認知裡，便削弱了台灣自我防衛的正當性與凝聚力。今日「中華民國是台灣」的論述，不是簡化歷史、也非偷渡台獨，而是源自歷經現實困境後自然形成的政治共識。

由於中共的打壓，我們很難以「中華民國」的全名參與國際事務；而在國際社會眼中，「台灣」早已成為中華民國的代稱。這不是放棄，而是善用現狀下的認同工具，鞏固我們的存在。我們應主動把握這個趨勢，在內部達成共識：中華民國不是在北京，不是在南京，而是在這塊我們共同生活、守護的台灣。當這個基礎被更多人理解並接受，中華民國的定位才更有說服力，也更有力量對抗中共對我們身份的抹滅與壓迫。

當我們團結起來，中共將難以得逞

一旦「中華民國是台灣」成為普遍共識，我們就能與全球看清中共本質的力量結盟，包括海外的民運人士、前中國知識分子、民主盟邦等，共同築起抗中的堅實防線。別讓分裂的論述削弱我們的立場，因為唯有一致，才有力量。

中共步步進逼，台灣不能容許彼此懷疑、互相指責。國民黨有其歷史與資源，只須回到守護台灣自由民主的初衷，就仍是這片土地的重要力量。我寫這封信，不是為了否定任何人，而是想邀請每位有心人共同思考：不論你是台灣人或是中國人，只要您支持民主自由與滋養這民主自由環境的這個政治實體，我們能否盡釋前嫌，不再互相指責猜忌，不再互相傷害，大家放下成見，攜手面對真正的威脅？

（作者是工程師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書