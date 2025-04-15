自由廣場》給國民黨朋友的一封公開信：在團結中守護台灣的未來

◎ 無名

身為一位曾經深信國民黨理念、並曾在對岸親身經歷過社會運作的人，我懷著沉重心情寫下這封信。中共的野心不再掩飾，我們正面臨空前挑戰，若國民黨無法及時覺醒，恐怕會不自覺淪為讓中共得逞的助力。這是曾經與你們一樣的人，想共同守護台灣的呼籲。

在中國經商十多年，我親眼見證了一個以權力為核心、法治缺位的社會體系。有權有錢者可以橫行無忌，而老百姓往往無處伸冤。許多我們以為「全世界都一樣」的問題，在那裡根本不需要遮掩，因為「誰敢揭發，就是你在造謠」。相比之下，台灣的制度雖不完美，卻仍維持了基本的公平正義。我深深體會到，「制度設計」比文化背景更關鍵；若我們不珍惜民主、忽視中共滲透，台灣也會走上同樣的道路。

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中華民國是台灣：我們必須先在內部取得共識

很多藍營朋友仍習慣性地從「中華民國＝中國」的角度理解國家定位，進而將「民進黨＝台獨」視為主要敵人。然而現實是，中共才是對台灣主體性最迫切而直接的威脅。我們若陷在這種過時的認知裡，便削弱了台灣自我防衛的正當性與凝聚力。今日「中華民國是台灣」的論述，不是簡化歷史、也非偷渡台獨，而是源自歷經現實困境後自然形成的政治共識。

由於中共的打壓，我們很難以「中華民國」的全名參與國際事務；而在國際社會眼中，「台灣」早已成為中華民國的代稱。這不是放棄，而是善用現狀下的認同工具，鞏固我們的存在。我們應主動把握這個趨勢，在內部達成共識：中華民國不是在北京，不是在南京，而是在這塊我們共同生活、守護的台灣。當這個基礎被更多人理解並接受，中華民國的定位才更有說服力，也更有力量對抗中共對我們身份的抹滅與壓迫。

當我們團結起來，中共將難以得逞

一旦「中華民國是台灣」成為普遍共識，我們就能與全球看清中共本質的力量結盟，包括海外的民運人士、前中國知識分子、民主盟邦等，共同築起抗中的堅實防線。別讓分裂的論述削弱我們的立場，因為唯有一致，才有力量。

中共步步進逼，台灣不能容許彼此懷疑、互相指責。國民黨有其歷史與資源，只須回到守護台灣自由民主的初衷，就仍是這片土地的重要力量。我寫這封信，不是為了否定任何人，而是想邀請每位有心人共同思考：不論你是台灣人或是中國人，只要您支持民主自由與滋養這民主自由環境的這個政治實體，我們能否盡釋前嫌，不再互相指責猜忌，不再互相傷害，大家放下成見，攜手面對真正的威脅？

（作者是工程師）

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