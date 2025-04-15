自由廣場》從疫苗到關稅 台灣兩次選對總統

◎ 陳喬琪

從二○一九年的全球性傳染病到最近發生的關稅海嘯，台灣與全世界共同面對巨大而艱難的挑戰。

人類進入廿一世紀迄今，並未更文明，世界仍紛擾不已。舉例來說，醫學界與公共衛生學界本來都認為，應該不會再發生像中古時期的全球性的傳染病，沒想到，二○一九年就從中國武漢發生染遍全球的致命性的新冠病毒傳染病（COVID疫情）。再者，人類互相殘殺的戰爭仍然不斷，譬如緬甸的內戰、俄羅斯入侵烏克蘭的熱戰。

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第二次世界大戰結束迄今，台灣在八十年間，從戒嚴、解嚴，到總統直選與政權更替，成為自由民主國家。更重要的是，從二○一九年的疫情爆發，到最近（二○二五年）的關稅海嘯，我們都選對了總統。

COVID疫情爆發之初，蔡英文總統接受防疫專家的意見，針對中國及相關地域建立防疫邊界，讓疫情無法大舉攻進台灣；在各國爭搶疫苗之際，蔡總統經由談判獲得先進國家的疫苗支援，並排除萬難堅持研發國產疫苗，終於帶領台灣平安度過水深火熱的疫情。彭博記者曾經報導「在疫情中，我在台灣的日子過得簡直正常得荒謬」。

美國川普總統在今年（二○二五年）一月廿日二度執政，四月二日宣布對全球實施「對等關稅」，嚴重衝擊美國國內與全球金融市場。川普使用「雙重束縛」（double bind）的方法，讓對方坐上談判桌。

賴清德總統的憑藉醫師的背景與智慧，逐漸化解危機，根本不須像中國領導人跟川普大小聲。傳統上，我國政府的關稅與貿易談判代表都有卓越的心理素養與經驗，知道談判的眉角。

不論是疫苗或是關稅的談判，唯有以台灣為國家基礎，才能獲得成功與品質保證。從疫苗到關稅，台灣的自立自強又向前邁進了。

（作者是精神科專科醫師兼教授）

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