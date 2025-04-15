自由廣場》貿易戰敵我分明 大罷免向全球表態

◎ 林逸民

川普「對等關稅」從一開始的全球雞飛狗跳，到進入九十天暫緩期，這段過程，如今全球都看明白了，原來是挑出誰才是「中共同路人」的策略，川普一陣敲打試探後，世人發現「原來沒有人站在中國那一方」，只有中國自己強挑美國，遭到單獨增稅。

也唯獨台灣在野的國民黨、民眾黨，違逆世界潮流，在全球所有國家都看出「與中國為伍是死路一條」的時刻，猶一心想與中國步上共同命運，不但歌頌中國敢強碰美國，甚至當賴清德總統為台灣爭取到被安排在第一梯次與美國談判，且順序與以色列並列時，許多在野人士竟然惱羞成怒、崩潰痛罵。

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越南本來一方面與美國結盟，一方面又找中國蓋高鐵，意圖左右逢源，如今趕緊站隊美國，全力打擊中國洗產地貿易，國防戰略上則跟近年來越來越反中的菲律賓加強合作，可說越南繼菲律賓之後，又一個搖擺國轉向為穩穩的美國大包圍中國陣營。印尼原本與中國曖昧不清，在川普關稅敲打後，如臨大敵，警告中國遭美國阻擋的出口產品可能傾銷進來，有如提防洪水猛獸。

世人認為在情報與國家戰略都最優越的以色列、與中國和美國歷史因最複雜的越南、東南亞國家原本最親中的印尼，三國都一致靠美，任何人都可以看出正確答案就是「親美遠中」，唯有台灣的一小群人還妄想親中反美，這些人有的投書外媒，誤導外國人，要讓世人誤以為台灣人反川、反美。

台灣不能讓這群盲目的人引領自取滅亡，也不能讓國際上以為台灣人走向歧途，多數台灣人要勇敢的站出來，讓世人知道台灣堅定的站在美國一方，堅定的站在抗中的一方。該如何表達？適逢台灣人民正在積極推動大罷免，剛好就是最好的表達方式。

在川普「戰略清晰」下，美中之間已經沒有模糊地帶，不是靠緊美國，就是與中國一起沉淪，大罷免已經不是黨派之爭或是淘汰個別不適任立法委員的問題，而是台灣身為一個民主國家，向國際展現民意方向，是台灣要向國際表達是要站隊美國，還是跟中國一起毀滅的問題。

在此關鍵時刻，大罷免的第二階段更應全力衝刺，讓世人看清楚台灣堅拒中國──川普痛批中國是「最惡劣的，遠超其他國家！」──如此一來，台灣自然安泰；反之，若讓川普認為台灣太過親中、不可靠，那勢必橫遭打壓，產業哀鴻遍野。為了台灣也為了自己，請立刻簽下罷免親中勢力的連署書吧！

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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