晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》貿易戰敵我分明 大罷免向全球表態

2025/04/15 05:30

◎ 林逸民

川普「對等關稅」從一開始的全球雞飛狗跳，到進入九十天暫緩期，這段過程，如今全球都看明白了，原來是挑出誰才是「中共同路人」的策略，川普一陣敲打試探後，世人發現「原來沒有人站在中國那一方」，只有中國自己強挑美國，遭到單獨增稅。

也唯獨台灣在野的國民黨、民眾黨，違逆世界潮流，在全球所有國家都看出「與中國為伍是死路一條」的時刻，猶一心想與中國步上共同命運，不但歌頌中國敢強碰美國，甚至當賴清德總統為台灣爭取到被安排在第一梯次與美國談判，且順序與以色列並列時，許多在野人士竟然惱羞成怒、崩潰痛罵。

越南本來一方面與美國結盟，一方面又找中國蓋高鐵，意圖左右逢源，如今趕緊站隊美國，全力打擊中國洗產地貿易，國防戰略上則跟近年來越來越反中的菲律賓加強合作，可說越南繼菲律賓之後，又一個搖擺國轉向為穩穩的美國大包圍中國陣營。印尼原本與中國曖昧不清，在川普關稅敲打後，如臨大敵，警告中國遭美國阻擋的出口產品可能傾銷進來，有如提防洪水猛獸。

世人認為在情報與國家戰略都最優越的以色列、與中國和美國歷史因最複雜的越南、東南亞國家原本最親中的印尼，三國都一致靠美，任何人都可以看出正確答案就是「親美遠中」，唯有台灣的一小群人還妄想親中反美，這些人有的投書外媒，誤導外國人，要讓世人誤以為台灣人反川、反美。

台灣不能讓這群盲目的人引領自取滅亡，也不能讓國際上以為台灣人走向歧途，多數台灣人要勇敢的站出來，讓世人知道台灣堅定的站在美國一方，堅定的站在抗中的一方。該如何表達？適逢台灣人民正在積極推動大罷免，剛好就是最好的表達方式。

在川普「戰略清晰」下，美中之間已經沒有模糊地帶，不是靠緊美國，就是與中國一起沉淪，大罷免已經不是黨派之爭或是淘汰個別不適任立法委員的問題，而是台灣身為一個民主國家，向國際展現民意方向，是台灣要向國際表達是要站隊美國，還是跟中國一起毀滅的問題。

在此關鍵時刻，大罷免的第二階段更應全力衝刺，讓世人看清楚台灣堅拒中國──川普痛批中國是「最惡劣的，遠超其他國家！」──如此一來，台灣自然安泰；反之，若讓川普認為台灣太過親中、不可靠，那勢必橫遭打壓，產業哀鴻遍野。為了台灣也為了自己，請立刻簽下罷免親中勢力的連署書吧！

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書