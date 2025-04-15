自由廣場》（北社評論）大學生罷免活動 不違反教育中立

◎ 莊國榮

教育基本法第六條規定「一、教育應本中立原則。二、學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動。…」從文義清楚知悉，這個規定禁止學校及主管教育行政機關為特定政治團體服務。以大學而言，這個規定乃是為了禁止大學及教育部利用公權力及行政資源，違法限制學生及教師的基本人權。為特定政治團體服務。

立委明顯誤解教育基本法

翁曉玲立委質疑「大罷免連署進入校園，教育部管不管？」實則嚴重誤解教育基本法第六條教育中立的含意。為了真正維護教育中立原則，教育部及各大學，不應被翁委員錯誤見解誤導，而違法限制大學生的罷免連署活動。

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大學不只是大學生被動學習知識的場所，更是學習積極關懷社會、參與公共事務的場所。民主社會公民非常重要的特質，乃是對公共事務的關懷、參與及利他性，這種珍貴的人格特質，常是從學生時代的公共事務參與中磨練出來的。大學不僅應維護學生在校園中討論及參與公共事務的權利，更應該積極培養學生這種寶貴的人格特質。

大學生自由討論立委是否適任 不會違反教育中立

罷免權是憲法保障的基本人權。大學生為有效行使罷免權，在校園內舉辦罷免連署相關活動，以語言、文字、影像、快閃、集會等方式，表達自己對罷免立委的看法、討論立委是否不適任、或收受連署書，屬言論／集會／一般行動自由保障範圍，是合法行使基本人權，完全沒有違反教育中立問題；大學教師在課堂、校園集會、社群媒體或自己研究室門上，表達自己對罷免立委的看法，不僅屬於學術自由保障範圍，對學生來說也是關懷社會的正面示範，沒有違反教育中立問題。

大學公平借用場地予不同立場學生才是維護教育中立

綜上可知，大學拒絕學生借用場地宣傳罷免活動，實際上就是打壓學生行使基本人權，變相為被罷免的立委所屬政治團體服務，明顯違反教育中立原則。大學公平借用場地給不同立場學生，不論贊成或反對罷免，都可公平申請借用，才是真正落實教育中立原則。這種作法雖可能遭受翁曉玲立委等人的錯誤批評，不過大學應該勇於抗拒這種違法的壓力，積極維護教育中立及大學自治。

（作者是北社社員、政大助理教授）

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