晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》「上進」才是台灣經濟產業的正辦

2025/04/15 05:30

美國的「對等關稅」震撼全球，中國以「奉陪到底」回應，不僅世界經濟大受衝擊，美中以往數十年所建立的經貿關係，也瀕臨脫鉤或瓦解局面。川普把矛頭指向中國，意在完成第一任期未竟之務，強調上次「我們沒有時間做正確的事，我們現在正在做這件事」。擴而言之，多年來美國以經濟改變中國政治的願望事與願違，共產中國只變得更集權專制，川普不再對中國存有幻想。

台灣是美國主要經貿伙伴，飽受中國脅迫，川普加緊以經貿打擊中國之際，我國必須審慎因應重大變局，也面臨抉擇。賴清德總統上週強調，在地緣政經變動時刻，推動適合國家發展的方向，與全球北方的民主國家組成聯盟，投資「脫中入北」，台灣將轉危為安，越來越強壯。賴清德所說的全球北方，泛指美、日、歐等民主先進國家，相對於全球南方的新興後進世界。

因而，具體來說，「脫中入北」是調整多年來產業經貿「大膽西進」，轉為強化與民主先進國家連結，把握全球北方國家，爭取台灣廠商投資的時勢，以自身經濟實力立足台灣，布局全球，形成「全球台灣」。在這一意義上，加強對美國經貿投資是其一，加入非紅產業鏈也是要務。

回顧過去，我國在一九八○年代末期即有對外投資策略討論，探究經濟轉型應「西進」投資共產中國，還是積極「上進」，以提升產業競爭力及附加價值，連結先進國家。其後，不少廠商在一九九○年代起選擇「大膽西進」，無視政府禁令和李登輝總統的「戒急用忍」勸阻，大舉「偷跑」投資中國，既助長了中國經濟崛起，在安全方面也帶來極大惡果。

相較於「上進」，「西進」是容易走的路。在「改革開放」旗號下，中國發展出口導向經濟，對台灣工商業者施惠拉攏，於所謂「同文同種」環境，廠商通常複製在台灣的低成本、低技術經營經驗，在中國就易有成長並壯大機會。「大膽西進」的結果，台灣把最多投資放在中國這一籃，也是最大出口市場。即使近年台商陸續撤出，仍有四．六萬家台商，投入兩千一百多億美元。

西進中國即便僅從企業角度看，風險也不小。中國是共產國家，黨國動輒干預和限制市場，政治與政策風險常突如其來；經濟崛起後，台商競爭優勢漸失，成為「騰籠換鳥」對象，經營權遭襲奪、台商淪為台流時有所聞。近年當局處理疫情失當，貿易戰相繼來襲，金錢遊戲破滅後通貨緊縮，整體經營環境惡化，外資大舉出走。

「大膽西進」雖讓一部分台商獲益，中國併吞野心更張狂，對台灣危害越大。從常識說，把最多的對外投資和貿易挹注敵對國家，必招後患，愚不可及。經濟崛起的中國，軍事耀武揚威，軍機軍艦脅迫台灣每天進行，「大膽西進」惡果極為嚴重。同時，中國利用灰色地帶作戰，滲透顛覆，無惡不作，尤其加緊對我國軍隊、政府和民間社會滲透，無孔不入；包括「軍人當共諜」，許多間諜都是去中國經商而為其所收買。

這也凸顯了藍營政客的居心叵測。因應「對等關稅」，他們主張報復美國，停止對美國投資，開放中國觀光客及貨品，修法讓離島對中國門戶洞開，並利其洗產地，縮短中國配偶取得我國身分證的時間，也為鼓吹中國武力併吞台灣者搖旗吶喊。曾經強調與共產黨不接觸、不談判、不妥協「三不」的蔣經國，反對與中國投資、通商的孫運璿若地下有知，必痛罵這幫不肖子孫。

相較於「大膽西進」只圖近利而後患無窮，今後不再面向中國而走向世界，「上進」才是正辦。「對等關稅」因而是台灣校正經濟產業走向，化危機為轉機的機會；「脫中入北」過程必然充滿挑戰，但以我國製造能力在全球供應鏈已然立足，科技製造價值鏈地位上升，事有可為。今後的要務，除了政府已宣布的九大面向、二十項措施、八八○億元協助方案，對美增加採購、投資和談判等方策，還須進行制度性改革。關稅之外，川普所在意的操縱匯率、補貼出口商品、竊取智慧財產權、過度保護產業、制定不公平規則等非關稅壁壘，都須檢討並改弦更張。

戰後至今，美國一直是台灣盟友，儘管有斷交的波折，它曾提供美援助我走向工業化及經濟起飛，也是台灣安全的長期支持者。台灣從威權實現民主，有台灣人民的奮鬥犧牲，美國也從外部施壓促成。從而，它是台灣的益友，也是畏友；如今川普以「對等關稅」相逼，可視為畏友，妥善因應，化為台灣經濟產業「上進」的契機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書