社論》「上進」才是台灣經濟產業的正辦

美國的「對等關稅」震撼全球，中國以「奉陪到底」回應，不僅世界經濟大受衝擊，美中以往數十年所建立的經貿關係，也瀕臨脫鉤或瓦解局面。川普把矛頭指向中國，意在完成第一任期未竟之務，強調上次「我們沒有時間做正確的事，我們現在正在做這件事」。擴而言之，多年來美國以經濟改變中國政治的願望事與願違，共產中國只變得更集權專制，川普不再對中國存有幻想。

台灣是美國主要經貿伙伴，飽受中國脅迫，川普加緊以經貿打擊中國之際，我國必須審慎因應重大變局，也面臨抉擇。賴清德總統上週強調，在地緣政經變動時刻，推動適合國家發展的方向，與全球北方的民主國家組成聯盟，投資「脫中入北」，台灣將轉危為安，越來越強壯。賴清德所說的全球北方，泛指美、日、歐等民主先進國家，相對於全球南方的新興後進世界。

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因而，具體來說，「脫中入北」是調整多年來產業經貿「大膽西進」，轉為強化與民主先進國家連結，把握全球北方國家，爭取台灣廠商投資的時勢，以自身經濟實力立足台灣，布局全球，形成「全球台灣」。在這一意義上，加強對美國經貿投資是其一，加入非紅產業鏈也是要務。

回顧過去，我國在一九八○年代末期即有對外投資策略討論，探究經濟轉型應「西進」投資共產中國，還是積極「上進」，以提升產業競爭力及附加價值，連結先進國家。其後，不少廠商在一九九○年代起選擇「大膽西進」，無視政府禁令和李登輝總統的「戒急用忍」勸阻，大舉「偷跑」投資中國，既助長了中國經濟崛起，在安全方面也帶來極大惡果。

相較於「上進」，「西進」是容易走的路。在「改革開放」旗號下，中國發展出口導向經濟，對台灣工商業者施惠拉攏，於所謂「同文同種」環境，廠商通常複製在台灣的低成本、低技術經營經驗，在中國就易有成長並壯大機會。「大膽西進」的結果，台灣把最多投資放在中國這一籃，也是最大出口市場。即使近年台商陸續撤出，仍有四．六萬家台商，投入兩千一百多億美元。

西進中國即便僅從企業角度看，風險也不小。中國是共產國家，黨國動輒干預和限制市場，政治與政策風險常突如其來；經濟崛起後，台商競爭優勢漸失，成為「騰籠換鳥」對象，經營權遭襲奪、台商淪為台流時有所聞。近年當局處理疫情失當，貿易戰相繼來襲，金錢遊戲破滅後通貨緊縮，整體經營環境惡化，外資大舉出走。

「大膽西進」雖讓一部分台商獲益，中國併吞野心更張狂，對台灣危害越大。從常識說，把最多的對外投資和貿易挹注敵對國家，必招後患，愚不可及。經濟崛起的中國，軍事耀武揚威，軍機軍艦脅迫台灣每天進行，「大膽西進」惡果極為嚴重。同時，中國利用灰色地帶作戰，滲透顛覆，無惡不作，尤其加緊對我國軍隊、政府和民間社會滲透，無孔不入；包括「軍人當共諜」，許多間諜都是去中國經商而為其所收買。

這也凸顯了藍營政客的居心叵測。因應「對等關稅」，他們主張報復美國，停止對美國投資，開放中國觀光客及貨品，修法讓離島對中國門戶洞開，並利其洗產地，縮短中國配偶取得我國身分證的時間，也為鼓吹中國武力併吞台灣者搖旗吶喊。曾經強調與共產黨不接觸、不談判、不妥協「三不」的蔣經國，反對與中國投資、通商的孫運璿若地下有知，必痛罵這幫不肖子孫。

相較於「大膽西進」只圖近利而後患無窮，今後不再面向中國而走向世界，「上進」才是正辦。「對等關稅」因而是台灣校正經濟產業走向，化危機為轉機的機會；「脫中入北」過程必然充滿挑戰，但以我國製造能力在全球供應鏈已然立足，科技製造價值鏈地位上升，事有可為。今後的要務，除了政府已宣布的九大面向、二十項措施、八八○億元協助方案，對美增加採購、投資和談判等方策，還須進行制度性改革。關稅之外，川普所在意的操縱匯率、補貼出口商品、竊取智慧財產權、過度保護產業、制定不公平規則等非關稅壁壘，都須檢討並改弦更張。

戰後至今，美國一直是台灣盟友，儘管有斷交的波折，它曾提供美援助我走向工業化及經濟起飛，也是台灣安全的長期支持者。台灣從威權實現民主，有台灣人民的奮鬥犧牲，美國也從外部施壓促成。從而，它是台灣的益友，也是畏友；如今川普以「對等關稅」相逼，可視為畏友，妥善因應，化為台灣經濟產業「上進」的契機。

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