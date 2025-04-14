自由廣場》民眾黨左手凍結預算 右手蹭「台灣祭」熱度

◎ 葉昱呈

民眾黨日前於台南舉辦全民問政宣講，宣傳標題「至少我們還有正義」，遭質疑模仿台灣祭標語「至少我們還有音樂」，引發各界議論。

「至少我們還有音樂」表達的是對音樂理念的捍衛，主辦「台灣祭」的「固定客」樂團主唱島楎，於四月初的屏東台灣祭活動中疾呼力挺大罷免，當時獲全場年輕人熱烈響應，如今這句口號竟被民眾黨拿來蹭熱度，改成恐怕連自己也難以相信的宣傳標語「至少我們還有正義」。筆者想請教民眾黨幾個問題：

請繼續往下閱讀...

客委會補助高雄「大港開唱」預算，是為推動族群主流化，發展客家流行音樂，及培力創作及展演能量，然藍白卻聯手凍結預算，試問如此還有正義嗎？

民眾黨自詡關鍵少數，卻淪為國民黨「傅隨組織」，在立法院與國民黨罔顧程序正義，聯手強行通過加嚴罷免連署的《公職人員選舉罷免法修正案》、提高憲法法庭評議門檻的《憲法訴訟法修正案》，及弱化中央財政的《財政收支劃分法部分條文修正案》等毀憲亂政之惡法，試問如此還有正義嗎？

藍白聯手通過的《警察人員人事條例修正部分條文》，提高退休員警的所得替代率，讓公務體系之間的職業產生不公平，造成世代間對立，出賣年輕世代的權益，試問如此還有正義嗎？

民眾黨一方面在立法院凍結音樂祭預算，另一方面卻模仿台灣祭標語，意圖吸引年輕人的目光，但這樣不尊重年輕人的創意行為，是在消費台灣祭的價值，抹殺年輕人對理想的堅持，恐讓人民更火大！

（作者為公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法