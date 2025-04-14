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自由廣場》（胡，怎麼說）赤藍白的「吳三桂加木馬滅台」連環計！

2025/04/14 05:30

◎ 胡文輝

看了藍白黨所提因應美國總統川普關稅戰策略， 根本就是「吳三桂引清兵入關＋木馬屠城」雙套連環計，藍白比比皆是心險術淺之輩，卻仗著掌控立院，趁國難當頭，更大膽配合中共統戰，遂行其侵略併吞台灣、滅亡中華民國奸謀，真的令人毛骨悚然！

台灣人民何其不幸，竟讓藍白黨以少數選票篡奪多數席次，佔據國會，更配合中共統戰指令，狼狽為奸，把多數席次「武器」化，廢棄民主最重要的程予正義，倒行逆施，修立惡法，毀憲亂政，亂砍預算，癱瘓政府，崩壞國防與國安，終極目的就是「赤化台灣」。

台灣人民又何其幸運，用選票否決藍黨侯友宜、趙少康的總統、副總統夢，也讓白黨貪嫌柯文哲的大位夢幻滅，否則，他們藉口關稅戰「國難」大開放中客、為中國洗產地、中配六改四、在台灣自由宣傳武力犯台等，將隨他們勝選總統又控制國會付諸實施，吳三桂加木馬滅台的連環奸計就得逞了！台灣兩千三百萬人的苦難開始了！

藍白黨一邊喊關稅戰就是國難當頭、共赴國難，一邊扯政府後腿、製造國難，自己大發政治國難財！藍白一邊喊話停止大罷免，一邊在立院利用多數席次，企圖把離島建設修例修惡，門戶大開，讓金馬變成中國洗產地「特區」，若藍白得逞，因台灣開門放中客、幫中國洗產地，當中國附庸，台灣將和中國同樣承擔一四五％毀滅性高關稅。

「國家吃緊、藍白緊吃」的例子簡直罄竹難書，如藍白先前通過背反世代正義、破壞社會公平、讓退撫制度破產的警察人事條例，也利用國難當頭當掩護，否決行政院覆議。

舔共舔到讓人看了作嘔的「傅崐萁們」，怕了大罷免，竟「演出」誓死捍衛中華民國戲碼，可是，要問徐巧芯、羅智強等，世界上唯一要滅亡中華民國的國家就是中華人民共和國，就是一黨專政該國的中共政權，你們祖宗兩蔣叫它共匪，現在稱「境外敵對勢力」，你們不敢反共、不敢抗中、不扺抗境外敵對勢力，還做盡賣台送中醜事，充當吳三桂，開關讓境外敵對勢力木馬入台滅國，誓死捍衛什麼碗糕？你們的誓死、捍衛攏是假，攏是屁！屁！屁！

這一次，你若一時心軟放過傅崐萁們，他們下一次、一千次、一萬次絕對不會放過我們，不會放過台灣！這一次，若大罷免傅崐萁們失敗，他們仍在、仍盤踞國會，未來不在的就是我們，不在的就是民主！

（作者為資深媒體人）

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