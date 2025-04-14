自由廣場》雲林錯失發展良機 競爭力漸失

◎ 廖郁賢

這幾年，「失意台商」與「逃跑台商」案例屢見不鮮。特斯拉當年為求低廉勞力成本進入中國生產，卻也將電動車技術帶入，加上中共的強力扶持，中國電動車產業的崛起，雖讓德國大感意外，但中國的霸道商業手段，亦令德國深感反感。反觀成功「逃跑」的台商，已在東南亞創造數倍於中國的獲利，不僅躲過疫情封鎖，更避開高達一四五％的關稅。這也反映在台灣本土，彰化、高雄、台南、嘉義等地，近期工業區與廠房開發顯著增加。

然而，由張家掌控的雲林縣府，卻仍舊依賴傳統作法，且在物流、水電、地價等方面缺乏競爭力，難以滿足企業需求，相較之下，鄰近的嘉義大埔美園區，憑藉完善的分區規劃、水資源管線與回收設施，近年來吸引眾多大型企業進駐，包括物流中心、精密製造生產中心、生技產業研發中心，及觀光工廠等。顯見在張家的領導下，雲林縣錯失了諸多發展良機與吸引廠商進駐的關鍵時機。

請繼續往下閱讀...

張家提出「農工商科技城」願景，多次營造聲勢，並劃設廣大土地，卻乏具體可行的政策誘因與完善配套，大規模圈地之舉，背後動機啟人疑竇。

國際局勢演變快速，當高額關稅壁壘恐成常態之際，那些具備前瞻視野、提早轉移生產基地的台商，已在新興市場中穩健發展，而未能掌握契機的雲林似被遺忘於困局中。

（作者為政治工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法