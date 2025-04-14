自由廣場》人命不該被標價 談器官黑市

◎ 魏思源

中國電影《盲山》講述一名女大學生遭人口販子拐賣至偏遠山村，被迫成為農村的「買媳婦」。導演李楊曾對中媒坦言，現實中的故事遠比電影更加慘烈。《盲山》令人震撼的，不只是悲劇本身，而是它揭開了制度與黑市共謀下，那種將人當作商品交易的沉默暴力。

令人不寒而慄的是，這樣的商業邏輯，其實也在我們眼前上演─那就是仲介病人赴中進行器官移植的行為。

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去年十一月，彰檢首度起訴一名醫師與公司負責人，涉嫌仲介病患赴中接受來源不明的器官移植，檢方最重求處六年徒刑。這不僅是台灣首例針對境外非法器官移植的起訴，也揭開了中國器官黑市的冰山一角。

根據聯合國人權理事會的報告，法輪功學員、維吾爾人等良心犯，長年被懷疑是中國器官移植的「無聲供體」。器官來源無法追溯，移植產業卻如常運作，這樣的殘酷現實，使原本應為延續生命的醫療行為，變質為一場以人命為代價的交易。

醫院於案發後強調：人體器官不得買賣，來源必須清楚。這份聲明點出了問題的核心─醫師應堅守專業倫理，不能為了病患需求或金錢利益，成為器官黑市的一環。

這起案件令人想起《盲山》裡，村民對拐賣婦女的集體默許。如果我們對非法器官移植選擇沉默，甚至有人主動牽線撮合，那麼我們與那些袖手旁觀的村民，又有何不同？

政府應以此案為契機，全面清查類似仲介行為，強化監管制度，也要讓國人理解非法移植背後的真相與人權代價。當人命淪為商品，社會的道德底線便已悄然崩潰。

我們不能選擇性地憤怒。《盲山》揭示的是現實的縮影，而器官黑市的存在，則是對人性良知最沉重的拷問。人命不該被標價，白袍不該染血，我們更不該選擇冷漠。

（作者從事資訊業）

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